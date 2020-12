Bắt nữ quái' dán ảnh mình vào CMND của người khác hòng chiếm đoạt hơn 1 tỉ

Nợ không có khả năng trả, Liên nhặt được chiếc CMND và thay ảnh mình vào nhằm mở tài khoản vay vốn ngân hàng. Biết số CMND này đã mở tài khoản và có hơn 1 tỉ đồng, Liên yêu cầu rút tiền thì bị bắt giữ.

Nguyễn Thị Liên tại cơ quan điều tra ẢNH CÔNG AN BẮC NINH

Trưa 12.12, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Từ Sơn (Bắc Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Liên (35 tuổi, trú xã Phù Lương, H.Quế Võ, Bắc Ninh) để điều tra về tội sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 11, Liên nhặt được 1 giấy chứng minh nhân dân (CMND) mang tên N.T.V (22 tuổi, trú TX.Từ Sơn). Do đang nợ nhiều và không có khả năng chi trả, Liên đã nảy sinh ý định dùng CMND của chị V. mở tài khoản ngân hàng để vay vốn.

Sau đó, Liên lấy ảnh của mình thay thế ảnh của chị V. trên CMND rồi đến ngân hàng xin mở tài khoản.

Tại ngân hàng, Liên được nhân viên thông báo số CMND của chị V. đã được sử dụng mở tài khoản và trong tài khoản có hơn 1 tỉ đồng. Nghe vậy, Liên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này và yêu cầu cho rút toàn bộ số tiền trong tài khoản của chị V.

Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã thông báo lực lượng công an đến kiểm tra và bắt quả tang Liên tại ngân hàng, thu giữ chiếc CMND đã được sửa chữa.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Theo Trần Cường (TNO)