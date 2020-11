Công an Gia Lai đấu tranh với "tín dụng đen"

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Đồng thời, lực lượng Công an còn đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo nhằm giúp người dân tránh xa vấn nạn “tín dụng đen”.



Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) thi hành lệnh bắt các đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: Thúy Trinh



Để đấu tranh ngăn chặn tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, lực lượng Công an đã tích cực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Song song với đó, Công an cũng chủ động phối hợp với ban ngành, đoàn thể các cấp đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân về hậu quả của “tín dụng đen”, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn cho vay lãi nặng, lừa đảo thông qua huy động vốn tự phát với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái pháp luật. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình, tổ chức quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”.

Công an còn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp tuyên truyền, phổ biến các quy định, thủ tục để giải quyết các vụ án dân sự có liên quan đến vay mượn dân sự, tạo điều kiện cho người dân giải quyết các tranh chấp dân sự liên quan đến vay mượn, đòi nợ thông qua các cơ quan bảo vệ pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng phối hợp với ngành Ngân hàng thông tin rộng rãi, kịp thời về cơ chế, chính sách tín dụng, hoạt động vay vốn ưu đãi, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để người dân biết, tiếp cận nguồn vốn được thuận tiện, kịp thời.



Thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh biên soạn, phát hành trên 20.000 tài liệu, tờ rơi về công tác phòng-chống hoạt động “tín dụng đen” để tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Tài liệu có hình ảnh trực quan, sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tuyên truyền bằng tiếng Jrai, Bahnar. Hội Phụ nữ các cấp cũng đã xây dựng và nhân rộng Câu lạc bộ “Phụ nữ nói không với tín dụng đen”; “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng”; mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” tại các địa bàn trọng điểm.



Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) tích cực tuyên truyền và yêu cầu các cơ sở kinh doanh có điều kiện ký cam kết không hoạt động cho vay lãi nặng, không thực hiện các hành vi có liên quan “tín dụng đen” như: không phát tán tờ rơi quảng cáo cho vay; không đòi nợ trái pháp luật; không cưỡng đoạt tài sản…

Công an huyện Kông Chro phát động 108 lượt tuyên truyền phòng-chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” tại các thôn, làng với hơn 10.000 lượt người tham dự; đồng thời, phối hợp với Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.



Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí trong xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”, cung cấp thông tin về các vụ án liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho báo chí phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền.

Từ đầu năm đến nay, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh (địa chỉ: http://congangialai.gov.vn) đã tiếp nhận, xử lý, đăng, dẫn nguồn hàng trăm tin, bài phản ánh thông tin chính xác, kịp thời các nội dung liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với “tín dụng đen”, thu hút nhiều lượt truy cập, theo dõi của bạn đọc. Qua đó, góp phần định hướng thông tin, tuyên truyền; tích cực đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về chính sách an sinh xã hội ở địa phương.



Cùng với đó, thời gian qua, Công an tỉnh cũng phát hiện, đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình, gương người tốt-việc tốt và mô hình khu dân cư, tổ tự quản thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đồng hành cùng lực lượng Công an trong đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”.

