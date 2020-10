Khởi tố, tạm giam nghi phạm thiêu sống cụ bà 90 tuổi, cướp hơn 22 triệu

Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố, tạm giam nam thanh niên đánh bất tỉnh cụ bà 90 tuổi và thiêu sống nạn nhân, cướp hơn 22 triệu đồng để mua ma túy.



Ngô Thanh Hoàng tại cơ quan điều tra.



Sáng 26-10, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thanh Hoàng (27 tuổi, trú xã Quy Kỳ, H.Định Hóa, Thái Nguyên) để làm rõ tội giết người, cướp tài sản.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 19-10, Hoàng đột nhập vào bếp nhà cụ Chu Thị Mạo (hơn 90 tuổi, làm nghề bán hàng xén ở cùng xã) và dùng ghế đập liên tiếp vào đầu cụ Mạo. Khi nạn nhân bất tỉnh, Hoàng lục soát và lấy đi số tiền hơn 22 triệu đồng.



Thấy cụ Mạo cử động, Hoàng lấy rơm trong bếp chất lên người nạn nhân rồi châm lửa thiêu sống.



Hiện trường vụ án.



Gây án xong, Hoàng bắt taxi bỏ trốn. Khi đến khu vực tổ dân phố Phúc Xuân (TT.Chợ Chu, H.Định Hóa), Hoàng bị lực lượng chức năng bắt giữ.



Sau khi bị Hoàng chất rơm đốt, cụ Mạo được con trai kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót.



Tại cơ quan công an, Hoàng khai do cần tiền mua ma túy để sử dụng, biết cụ Mạo sống một mình, thường xuyên để tiền trong người và đã từng nhiều lần sang lừa tiền của cụ, nên tiếp tục cướp tiền của cụ Mạo.



Theo cơ quan chức năng, Hoàng là đối tượng nghiện ma túy, nằm trong danh sách theo dõi của địa phương. Hoàng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân H.Định Hóa tuyên phạt 9 tháng tù giam.

