Thiêu sống bạn gái cũ, không ngờ bị kéo lại chết chung

Một nữ y tá 24 tuổi ở Hanumanpet, TP Vijayawada - Ấn Độ giữ chặt bạn trai cũ không buông sau khi bị hắn ta châm lửa thiêu sống.





Báo The Times of India hôm 14-10 cho biết vụ việc xảy ra cách đây 2 ngày. Gã bạn trai cũ tên là G Nagabhushanam, 25 tuổi, tấn công nữ y tá C Chinnari khi cô từ chỗ làm – một trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19 - trở về nhà.



Hắn đi theo bạn gái cũ và giữa hai người xảy ra tranh cãi dữ dội. Cơn giận bốc lên, Nagabhushanam đổ dầu hỏa lên người Chinnari rồi châm lửa thiêu sống. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng mình bị bạn gái cũ kéo lại và giữ chặt không buông. Kết quả, Chinnari bị chết cháy tại hiện trường, còn gã bạn trai cũng tử vong do vết bỏng nặng (80% cơ thể) khi điều trị tại bệnh viện đa khoa Guntur.





Cảnh sát TP Vijayawada - Ấn Độ. Ảnh: The Hindu



Cảnh sát cho biết Nagabhushanam đã mang theo một lon dầu hỏa để tới gặp Chinnari. Cặp đôi yêu nhau được khoảng 2 năm. Cuối cùng, Chinnari quyết định dừng mối quan hệ vì áp lực của cha mẹ. Mặc dù vậy, Nagabhushanam vẫn tiếp tục theo dõi và đề nghị bạn gái cũ cùng bỏ trốn.



Cách đây 2 tháng, Chinnari và cha mẹ nộp đơn tố cáo Nagabhushanam quấy rối. Cảnh sát sau đó triệu tập hắn để thẩm vấn và cảnh cáo. Vài ngày sau, Chinnari rút lại đơn khiếu nại, đồng thời yêu cầu cảnh sát đảm bảo gã bạn trai cũ không can thiệp vào cuộc sống của cô thêm một lần nào nữa. Điều này khiến Nagabhushanam khó chịu và dẫn tới vụ việc đau lòng kể trên.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)