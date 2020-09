Vụ 'thổi giá' thiết bị y tế: Đề nghị truy tố cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm

Kết luận điều tra xác định ông Nguyễn Nhật Cảm, cựu giám đốc CDC Hà Nội, có nhiều sai phạm trong chỉ định thầu và mua máy xét nghiệm COVID-19. Một số bị can khác có hành vi móc ngoặc, thổi giá thiết bị vật tư y tế.



Bị can Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội - Ảnh: Công an cung cấp



Theo nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online, ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Hà Nội thuộc Sở Y tế Hà Nội, Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành, Công ty TNHH Vật tư khoa học và thương mại Việt Nam (MST) và các đơn vị liên quan.



Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội; Nguyễn Vũ Hà Thanh, trưởng phòng tài chính kế toán; Lê Xuân Tuấn, nhân viên phòng tài chính kế toán cùng 7 bị can khác.



Kết quả điều tra xác định từ đầu năm 2020, CDC Hà Nội đã mua một số hệ thống Realtime PCR tự động nhằm đáp ứng nhu cầu xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Do thời gian gấp nên việc mua sắm này được CDC Hà Nội thực hiện theo phương thức chỉ định thầu.



Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19 khi nhập về Việt Nam giá khoảng hơn 2 tỉ đồng.



Tuy nhiên các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau và CDC Hà Nội đã mua với giá hơn 7 tỉ đồng, gấp 3 lần giá nhập.



Kết quả điều tra xác định các bị can đã câu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.





Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội - nơi xảy ra sai sót trong mua sắm hệ thống xét nghiệm - Ảnh: NAM TRẦN



Kết quả điều tra cho thấy CDC Hà Nội đã căn cứ vào mức giá đề xuất của Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành để mua hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống COVID-19.



Theo định giá thiệt hại được xác định, các bị can phải chịu trách nhiệm là hơn 5,4 tỉ đồng.



Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu hồi được toàn bộ số tiền do các bị can và gia đình tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả.



Đáng chú ý, kết luận điều tra xác định không có đủ căn cứ chứng minh bị can Nguyễn Nhật Cảm, giám đốc CDC Hà Nội tư lợi trong việc thỏa thuận trích % trị giá gói thầu.



Hành vi của ông Cảm bị xác định đã phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự.

Theo THÂN HOÀNG (TTO)