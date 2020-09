Hé lộ chiêu thổi giá thiết bị y tế, lừa đảo bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai

Trong hàng loạt thiết bị y tế liên kết tại Bệnh viện Bạch Mai, có thiết bị chỉ 7,6 tỉ đồng nhưng đã bị các đối tượng kê khống thành 40 tỉ đồng và lấy làm căn cứ thu tiền bệnh nhân để khấu hao.



Vụ lừa đảo bệnh nhân tại Bênh viện Bạch Mai có tính chất đặc biệt nghiêm trọng - Ảnh Đình Trường





Vụ án kê khống giá thiết bị y tế xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và một số đơn vị liên quan được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và đang khẩn trương điều tra hành vi vi phạm của những người liên quan.



Như Thanh Niên phản ánh, ngày 31.8, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Đức Tuấn, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS); Ngô Thị Thu Huyền, Phó giám đốc Công ty BMS và Trần Lê Hoàng, Thẩm định viên của Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội (Công ty VFS), cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Các bị can này được xác định đã cấu kết với nhau để nâng khống lên nhiều lần giá trị hệ thống thiết bị y tế đưa vào hợp đồng liên doanh, liên kết với Bệnh viện Bạch Mai, nhằm chiếm đoạt số tiền lớn của người bệnh.



Theo nguồn tin Thanh Niên, trong giai đoạn 2016 - 2017, BMS đã đưa hàng loạt máy móc, thiết bị y tế vào Bệnh viện Bạch Mai theo dạng liên doanh liên kết thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế. Tuy nhiên, hàng loạt thiết bị đã bị doanh nghiệp này, với sự hỗ trợ của nhiều phía, thổi cao gấp nhiều lần so với thực tế nhằm mục đích trục lợi.



Theo nhiều tài liệu Thanh Niên thu thập được, cho thấy một trong những thiết bị được BMS thổi giá là robot hỗ trợ Rosa trong phẫu thuật sọ não, có xuất xứ Pháp.



Từ đầu năm 2017, Bệnh viện Bạch Mai ký hợp đồng liên doanh liên kết với Công ty BMS về việc đặt máy robot Rosa tại Khoa Phẫu thuật thần kinh, sọ não. Các bên thống nhất, robot Rosa có tổng giá trị 39 tỉ đồng, do Công ty BMS đầu tư 100% vốn khai thác theo dạng liên doanh liên kết tại Bệnh viên Bạch Mai trong thời hạn 7 năm (2017 - 2024). Hai bên thống nhất ăn chia 50 - 50 sau khi trừ đi các chi phí như thuế thu nhập doanh nghiệp, lãi vay ngân hàng, bảo hiểm…



Tuy nhiên, theo trích xuất thông tin từ hải quan, máy robot Rosa được Công ty BMS nhập khẩu vào chỉ với giá gần 7,6 tỉ đồng. Cộng với chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ, ước tính khoảng 10 tỉ đồng.



Với việc thổi khống giá trị máy lên gấp 4 lần giá trị thực, Công ty BMS và Bệnh viện Bạch Mai đã thu của bệnh nhân số tiền cao gấp nhiều lần số tiền họ phải trả. Trong đó, một ca phẫu thuật theo thiết bị này chỉ khoảng 4 triệu đồng nhưng đã bị đội lên thành 23 triệu đồng. Ước tính mỗi tháng có khoảng 20 trường hợp bệnh nhân sử dụng thiết bị này, tính từ khi lắp đặt robot Rosa tại Bạch Mai đến nay đã có hàng trăm bệnh nhân bị móc túi với số tiền không nhỏ.



Nguồn tin của Thanh Niên cho biết, đây chỉ là một trong rất nhiều thiết bị của Công ty BMS đặt tại Bệnh viện Bạch Mai. Doanh nghiệp này đã và đang có nhiều thiết bị khác liên doanh liên kết với nhiều bệnh viện khác trên địa bàn TP.Hà Nội.



Được biết, trước khi ký hợp đồng liên doanh, liên kết, Bệnh viện Bạch Mai đã thuê Công ty VFS thẩm định giá máy robot Rosa. Việc một chiếc máy giá thành chỉ 7,6 tỉ đồng nhưng biến thành gần 40 tỉ đồng còn có bàn tay giúp sức của nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan.



Nguyễn Nhật Cảm đã "phù phép" nâng giá máy xét nghiệm Covid-19 lên 3 lần





Cũng với tính chất tương tự trong việc thổi giá máy xét nghiệm realtime PCR để chống dịch Covid-19, hồi tháng 4, C03 đã xem xét trách nhiệm hình sự nhiều bên liên quan, trong đó có ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và nhiều người thuộc các đơn vị cung ứng thiết bị và thẩm định giá.



Theo Thái Sơn (thanhnien)