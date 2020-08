Từ Hải Phòng vào Tây Nguyên cho vay 'cắt cổ' lãi 241%/năm

Một nhóm người ở TP Hải Phòng vào tỉnh Đắk Nông tổ chức cho vay lãi nặng vừa bị Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) bắt giữ và tịch thu nhiều tang vật.



Công an TP Gia Nghĩa kiểm tra tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng - Ảnh: Q.H



Ngày 26-8, trung tá Nguyễn Văn Chuyên, trưởng Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông), cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba người (trong đó có hai người đến từ Hải Phòng) để làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng.



Theo cơ quan công an, thủ đoạn của nhóm này là dán tờ rơi quảng cáo (nội dung cho vay trả góp cùng số điện thoại giao dịch) dọc các tuyến đường. Khi người dân điện thoại liên hệ vay tiền thì những người này đến tận nhà để xác minh nhân thân, hoàn cảnh kinh tế rồi cho vay với lãi suất 241%/năm.



Với thủ đoạn này, từ tháng 5-2020 đến khi bị bắt, nhóm này đã cho gần 30 người dân trên địa bàn vay bằng hình thức trả góp ngày, mức vay từ 5 triệu đến 20 triệu đồng/lần vay.



Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo ĐÌNH CƯƠNG (TTO)