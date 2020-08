Huấn "Hoa Hồng" bị phạt 7,5 triệu đồng vì bôi nhọ cán bộ

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng", 35 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, livestream vu khống cán bộ, công chức thanh niên TP.Hồ Chí Minh sử dụng ma túy.



Huấn "Hoa Hồng" tại cơ quan điều tra. Ảnh:N.T





Ngày 20.8, nguồn tin báo Lao Động, Cục An ninh chính trị nội bộ - A03 (Bộ Công an) mới đây đã triệu tập Bùi Xuân Huấn.



Trước đó, A03 nhận được đơn tố cáo của công dân về việc ngày 21.4.2020, Huấn "Hoa Hồng" sử dụng Facebook cá nhân “Huấn Hoa Hồng” để livestream bán hàng.



Trong quá trình livestream, Huấn "Hoa Hồng" đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực, bôi nhọ, vu khống 80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.Hồ Chí Minh từng sử dụng ma túy.



Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" còn bị tố cáo cung cấp thông tin, dịch vụ có nội dung đánh bạc. Cụ thể là trong MV ca nhạc có tên “Muôn Kiếp Là Anh Em” đăng tải trên Youtube, Huấn đã quảng cáo cho game cờ bạc Go88, Debet.com và 789 Club.



Tại cơ quan điều tra, Huấn "Hoa Hồng" không cung cấp được bằng chứng chứng minh 80% công chức, thanh niên ở TP.Hồ Chí Minh sử dụng ma túy.



Việc cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook của Huấn đã xúc phạm uy tín, danh dự của thanh niên, công chức TP.Hồ Chí Minh.



MV “Muôn Kiếp Là Anh Em” quảng cáo cho game cờ bạc, được đăng tải trên kênh Youtube của Công ty Cổ phần Kênh 28 Entertainment (Thế Anh 28). Vì vậy, A03 cũng đã triệu tập ông Nguyễn Văn Hưng, Tổng giám đốc Công ty trên để điều tra làm rõ.



Sau đó, A03 đã chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Hà Nội để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.



Vừa qua, Sở TTTT TP.Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Huấn "Hoa Hồng" 7,5 triệu đồng, theo Điều 101, Nghị định số 15; Phạt Công ty CP Kênh 28 Entertainment 40 triệu đồng.



Trước đó, giữa tháng 6, Huấn "Hoa Hồng" bị Công an TP.Hồ Chí Minh truy tìm vì liên quan đến một đơn tố cáo mà công an địa phương đang thụ lý.



Huấn "Hoa Hồng" được dân cư mạng biết đến với việc liên tục xuất hiện trên các livestream Facebook đeo nhiều trang sức, khoe tài sản và phát ngôn gây bão.



Công việc chính của Huấn "Hoa Hồng" là cho vay lãi và kinh doanh các dịch vụ từ Facebook.



Huấn "Hoa Hồng" có mối quan hệ thân thiết với Khá Bảnh (tức Ngô Bá Khá) sinh năm 1993 ở Bắc Ninh - đang thụ án về tội "Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc".



Fanpage của Huấn "Hoa Hồng" trên mạng xã hội có hơn 300.000 người theo dõi.

https://laodong.vn/phap-luat/huan-hoa-hong-bi-phat-75-trieu-dong-vi-boi-nho-can-bo-829502.ldo

Theo VIỆT DŨNG (LĐO)