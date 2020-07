Triệt phá đường dây ma túy "khủng" do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu

Qua thời gian theo dõi, lực lượng công an và hải quan vừa triệt phá thành công đường dây ma túy "khủng" do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ.

Ngày 20-7, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với Công an TP HCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy ra nước ngoài tiêu thụ.





Cựu cảnh sát Hàn Quốc được xác định cầm đầu đường dây ma túy "khủng"





Qua thời gian theo dõi, sáng 19-7, tại khu vực cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM), các đơn vị nói trên đã tiến hành khám xét khẩn cấp một container loại 20 feet chở hàng 30 tấn, khai báo hàng xuất khẩu là đá granite. Nơi đến của hàng hoá là cảng Incheon - Hàn Quốc.









Số lượng lớn ma túy công an thu giữ



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 40kg ma túy chứa trong các khối đá của container.



Công an bắt giữ 5 đối tượng, gồm 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam.



Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu đường dây ma túy này là cựu cảnh sát Hàn Quốc, có thâm niên hơn 20 năm trong ngành.



Theo lực lượng công an, đây được xem là vụ đầu tiên cơ quan chức năng tại Việt Nam khám phá đường dây ma túy lớn do người Hàn Quốc phối hợp cùng người Trung Quốc điều hành.



Nguồn ma túy này sẽ được các đối tượng vận chuyển từ Việt Nam qua Hàn Quốc bằng đường biển. Lần đầu tiên, Công an Việt Nam phát hiện đường dây ma túy được cất giấu trong các khối đá để vận chuyển ra nước ngoài.

Theo Hưng Nguyên (NLĐO)