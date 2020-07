Hoàn tất cáo trạng truy tố Đường "Nhuệ"

Liên quan tới vụ hành hung người dân ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Viện Kiểm sát nhân dân TP. Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, tức Đường “Nhuệ”, ở TP. Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”.





Theo hồ sơ của cơ quan tố tụng, sáng 18-11-2014, Đường “Nhuệ” tìm đến nhà tìm bà Đinh Thị Lý (56 tuổi, ở TP. Thái Bình) để hỏi về việc trước đó một ngày, bà Lý có tố cáo bị một người quen của Đường “Nhuệ” lấy trộm xe máy. Sau đó, biết bà Lý đi cùng con trai là anh Mai Thế Duy đến trụ sở Công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình để làm việc nên Đường đi theo. Tại Công an phường Trần Lãm, Đường “Nhuệ” gặp bà Lý và giữa 2 người đã cãi nhau. Sau đó, Đường “Nhuệ” quàng tay qua cổ bà Lý, lúc này nghĩ mẹ bị hành hung, anh Duy đến can ngăn thì bị Đường đánh gãy xương hàm, tỷ lệ thương tật 15% sức khỏe.



Liên quan tới những hành vi vi phạm pháp luật của Đường “Nhuệ” và vợ là Nguyễn Thị Dương, đến nay, cơ quan Công an đã xử lý 15 người liên quan về nhiều tội danh, như: cố ý gây thương tích; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cưỡng đoạt tài sản. Với việc bị truy tố tội “Cố ý gây thương tích” trong vụ án hành hung người dân ngay tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, Đường “Nhuệ” sẽ phải đối mặt với khung hình phạt 2-6 năm tù theo Điểm đ, Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.



