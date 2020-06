Sơ bộ điều tra, 4 cán bộ tỉnh Thái Bình liên quan đến Đường Nhuệ

Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra và đã rút toàn bộ những bộ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2015 đến tháng 4.2020 ở tất cả các huyện và TP.Thái Bình về để phục vụ cho công tác điều tra.





Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra sự thao túng trong đấu giá đất của vợ chồng Đường Nhuệ. Ảnh Mai Chi



Theo nguồn tin của Lao Động, Công an tỉnh Thái Bình đang mở rộng điều tra đến các cuộc đấu giá đất khác tại tỉnh này để tìm kiếm dấu vết về sự thao túng kết quả đấu giá đất của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường - Nguyễn Thị Dương.



Trước đó, như Lao Động đưa tin, ngày 16.4, căn cứ kết quả điều tra đối với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”) và Nguyễn Thị Dương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam 4 cán bộ gồm Phạm Văn Hiệp (36 tuổi, trú tại phường Trần Lãm, TP.Thái Bình, là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình), Vũ Gia Thành (43 tuổi, trú tại phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình, là đấu giá viên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình); Trịnh Thị Minh Thúy (50 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, là Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở Tài nguyên và môi trường Thái Bình) và Hà Văn Dũng (36 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, là nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên) để điều tra về tội danh “lạm quyền”.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, 4 cán bộ trên đã có hành vi giúp vợ chồng Đường, Dương thay đổi kết quả đấu thầu tại lô đất số 9 thuộc khu dân cư đô thị tại tổ 15 phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình.



Một lô đất trúng thầu của vợ chồng Đường Dương. Ảnh Việt Dũng



Cụ thể , từ tháng 11.2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất ở tổ 15, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình. Vụ việc vợ chồng Đường “Nhuệ” phối hợp 4 cán bộ thao túng đấu giá đất được phát hiện trong quá trình đấu giá lô đất thứ 9. Theo đó, ngày 20.12.2019, công bố kết quả trúng đấu giá cho thấy người trả giá cao nhất để trúng đấu giá lô đất số 9 là 29,53 triệu đồng/m2, tăng 530.000 đồng/m2 so với giá khởi điểm là 29 triệu đồng.



Trong các hồ sơ tham dự đấu giá 2 lô đất này không có tên của vợ chồng Đường - Dương tham gia đấu giá. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy, tại lô đất số 9, cặp vợ chồng này đã can thiệp để thay đổi kết quả đấu giá khi trên phiếu đấu giá của người thắng thầu lô đất này có số tiền trả giá ghi bằng số và bằng chữ có sự sai sót, không đồng nhất.



Theo quy chế đấu giá thì phiếu đó không hợp lệ, sẽ bị hủy bỏ và người trả giá đứng thứ 2 sẽ là người trúng giá. Vì vậy, người trả giá cao nhất cho lô đất số 9 này đã nhờ vợ chồng Đường Dương can thiệp. Được vợ chồng Đường Dương nhờ vả, 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường bị bắt nêu trên đã thông đồng đưa người có phiếu trả giá không hợp lệ vào trong danh sách trúng thầu.



Được biết, cùng với khởi tố và bắt tạm giam 4 cán bộ Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình để điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và đã rút toàn bộ những bộ hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất từ năm 2015 đến tháng 4.2020 ở tất cả các huyện và TP.Thái Bình về để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo Đặng Luân - Mai Chi (LĐO)