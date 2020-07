Dùng tiền thật mua tiền giả qua Facebook, chưa kịp xài đã bị bắt

Đặt mua 12 triệu đồng tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng qua nhóm mua bán tiền giả trên mạng xã hội Facebook, chưa kịp tiêu xài, đối tượng đã bị Công an phát hiện và bắt giữ.





Bắt nhóm thanh niên sản xuất, lưu hành tiền giả, tàng trữ ma túy, súng

Đắk Nông: Đề nghị truy tố 16 bị can sản xuất, lưu hành tiền giả

07 tờ tiền giả cơ quan Công an thu được tại nhà của Hoàng Anh. Ảnh: N.A







Chiều ngày 30.6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt tạm giam 04 tháng đối với Hồ Hoàng Anh (sinh năm 1985, ngụ phường An Hoà, TP. Rạch Giá) về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả theo điều 207, Bộ luật Hình sự.



Tại cơ quan Công an Hoàng Anh khai nhận, vào khoảng cuối tháng 3.2020, trong lúc sử dụng mạng xã hội Facebook thì thấy có người rao bán tiền giả với tỷ lệ 01 triệu đồng tiền thật được 06 triệu đồng tiền giả (loại mệnh giá 500 ngàn đồng). Thấy lợi, Hoàng Anh đã đặt mua 02 triệu đồng tiền thật để lấy 12 triệu đồng tiền giả (tương đương với 24 tờ loại mệnh giá 500.000 đồng) và vài ngày sau đã nhận được hàng qua bưu điện.



Khi mang về, do bất cẩn nên đã làm rách 01 tờ, sau đó Hoàng Anh lấy 04 tờ đem cho 04 người bạn. Đến khoảng giữa tháng 4.2020, Hoàng Anh lấy 01 tờ tiền giả định mang đến tiệp tạp hóa tiêu thụ nhưng lo sợ bị phát hiện nên đem về nhà tiếp tục cất giấu.



Đầu tháng 5.2020, Hoàng Anh lấy số tiền giả ra xem thì vô tình làm rơi vào nước và bị hư hỏng hết 12 tờ (06 triệu đồng) nên đã tự tiêu hủy, số còn lại tiếp tục đem cất giấu.



Đến ngày 16.6, Hoàng Anh đã bị Công an phát hiện, bắt giữ và thu hồi được 07 tờ tiền loại mệnh giá 500.000 đồng tại nhà riêng. Qua kết luận giám định của cơ quan chức năng, số tiền thu được của Hoàng Anh là tiền giả.

https://laodong.vn/phap-luat/dung-tien-that-mua-tien-gia-qua-facebook-chua-kip-xai-da-bi-bat-816273.ldo

Theo NGUYÊN ANH (LĐO)