Đắk Nông: Đề nghị truy tố 16 bị can sản xuất, lưu hành tiền giả

Từ manh mối xài tiền giả ở Đắk Nông, CQĐT phá đường dây sản xuất, lưu hành tiền giả ở nhiều tỉnh, thành; kịp thời thu giữ lượng lớn tiền giả chưa tiêu thụ.

Bị can Nguyễn Đức Huy tại CQĐT. Ảnh Viện kiểm sát cung cấp

Ngày 2.1, tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan này đã nhận hồ sơ điều tra của Công an tỉnh chuyển đến đề nghị truy tố đối với 16 bị can trong vụ án làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả.

Theo kết quả điều tra, vào ngày 20.12.2018, Công an H.Đắk G’long (Đắk Nông) nhận tin báo của người dân trú TX.Gia Nghĩa (Đắk Nông) về một người sử dụng 2 tờ tiền giả để trả khi mua hàng qua mạng. Tiến hành xác minh, ngày 16.1.2019, Công an H.Đắk G'long xác định người lưu hành tiền giả là Ngô Nguyễn Trung Hiếu (trú xã Quảng Sơn, H.Đắk G’long).

Vụ việc được Công an H.Đắk G’long chuyển đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra theo thẩm quyền.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố Hiếu về hành vi lưu hành tiền giả và điều tra, làm rõ nguồn gốc tiền giả mà Hiếu tiêu thụ.

Tại Cơ quan công an, Hiếu khai nhận số tiền giả trên do người tên Phạm Hữu Chí (19 tuổi, trú xã Tâm Thắng, H.Cư Jút, Đắk Nông) nhờ cất giữ.

Qua đấu tranh, lấy lời khai của Chí, CQĐT xác định Nguyễn Đức Huy (trú TP.HCM) là người đã cung cấp tiền giả cho Chí và nhiều người khác.

Ngày 24.4.2019, CQĐT tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Huy, phát hiện, thu giữ nhiều máy móc, dụng cụ để sản xuất tiền giả cùng một số lượng lớn tiền giả chưa kịp tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với CQĐT các tỉnh, thành: Bình Dương, Đồng Nai, Kiên Giang, TP.HCM, truy bắt những người đã mua tiền giả từ Huy đưa đi tiêu thụ.

Kết quả, 15 bị can đã bị khởi tố, bắt tạm giam do có liên quan đến hoạt động mua bán tiền giả với Huy. Lượng tiền giả các bị can này đã đưa đi tiêu thụ gần 2 tỉ đồng.