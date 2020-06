Kẻ giả danh chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu thuộc cấp gửi tiền là ai?

Ngoài giả danh chủ tịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, nghi can Đặng Quang Thông còn tự xưng là Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT rồi dùng số điện thoại "rác" gọi điện, nhắn tin đến các thuộc cấp yêu cầu gửi tiền để làm quà biếu xén.





Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 14-6, xác nhận đang phối hợp với Công an TP Đồng Xoài (Bình Phước) củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Đặng Quang Thông (SN 1989; trú huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Hiện nghi can đang bị Công an TP Đồng Xoài khởi tố, bắt tạm giam về hành giả danh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 50 triệu đồng của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Phước.





Đối tượng Đặng Quang Thông





Trong khi đó, cuối tháng 11-2019, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế nhiều lãnh đạo cấp huyện liên tục nhận được các tin nhắn, cuộc gọi từ số thuê bao 0969.218.xxx tự xưng là ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chuyển tiền. Trong đó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên – Huế) được yêu cầu chuyển 200 triệu đồng để làm quà cho khách ở Văn phòng Chính phủ.



Thuê bao này còn gọi cho một nhà báo ở Thừa Thiên – Huế yêu cầu chuyển 50 triệu đồng làm quà cho khách ở TP Hà Nội. Cũng với số điện thoại trên, đối tượng nhắn tin cho Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và tự xưng là ông Thọ để yêu cầu người này chuẩn bị quà gửi cho khách. Kèm với đó là số tài khoản 048100079xxxx của Ngân hàng Vietcombank để yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền nếu "cắn câu".



Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngay lập tức đã vào cuộc tiến hành xác minh. Tuy nhiên, vào thời điểm này số thuê bao trên đã tạm ngưng sử dụng, là sim "rác’’ không đăng ký thông tin cá nhân; số tài khoản ngân hàng cũng của một người khác nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn.



Tiếp đó, cảnh sát đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố phía Nam để xác định chính xác vị trí, thông tin của đối tượng. Đến ngày 10-6, Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã làm rõ được lai lịch đối tượng có hành vi mạo danh trên là Đặng Quang Thông.



Nghi can Đặng Quang Thông khai nhận rằng vào thời điểm tháng 11-2019, khi trên đường từ TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) lên tỉnh Đắk Lắk thăm con, y đã ghé vào tiệm tạp hóa mua sim điện thoại. Biết ông Phan Ngọc Thọ thường về làm việc với lãnh đạo các huyện nên Thông nảy sinh ý định giả danh vị này gọi điện để yêu cầu một số lãnh đạo UBND cấp huyện chuyển tiền. Ngoài ra, Thông còn khai nhận từng giả danh Bộ trưởng Bộ NN&PTNT để nhắn tin cho Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu chuyển tiền nhưng bất thành.

Theo Q.NHẬT (NLĐO)