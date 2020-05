Bắt kẻ giả danh cán bộ cấp cao lừa tiền tỉ chạy dự án

Giả danh cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước để lừa đảo chạy dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, sau khi bị phát hiện, Lê Đình Tần đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã.





Ngày 26-5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa bắt giữ Lê Đình Tần (SN 1954, ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) sau 4 năm lẩn trốn truy nã.





Lê Đình Tần bị bắt sau 4 năm trốn truy nã





Theo hồ sơ, Lê Đình Tần là người đã giả danh cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước để lừa đảo chạy dự án các công trình xây dựng của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với số tiền nhiều tỉ đồng.



Sau khi sự việc bại lộ, Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra thì Tần đã bỏ trốn vào miền Nam và thay tên đổi họ để qua mắt công an.



Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã phát lệnh truy nã Tần về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" từ năm 2014. Đến ngày 23-5 vừa qua, Tần đã bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ khi đang lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam.



Hiện Lê Đình Tần đã được di lý về Công an tỉnh Thanh Hóa để phục vụ điều tra.



