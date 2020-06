Bắt Triệu Quân Sự sau 15 ngày trốn tù

Triệu Quân Sự bị công an ập vào bắt giữ khi đang chơi game tại một quán internet trên địa bàn TP.Tam Kỳ, Quảng Nam.

Hiện trường nơi Sự vứt xe máy rồi trốn vào rừng trên đèo Hải Vân. ẢNH: HUY ĐẠT

Khoảng 20 giờ ngày 18.6, nhận được tin mật báo của trinh sát về việc Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê xã Phú Cường, H.Đại Từ, Thái Nguyên), bị án tù chung thân trốn trại ngày 3.6, đang ngồi chơi game tại một quán internet ở đường Hùng Vương (thuộc P.An Mỹ, TP.Tam Kỳ), Công an TP.Tam Kỳ phối hợp Công an tỉnh Quảng Nam triển khai lực lượng ập vào bắt giữ.

50 người trong quán không phát hiện ra kẻ trốn tù

Thượng tá Huỳnh Tấn Mười, Phó trưởng công an TP.Tam Kỳ, cho biết tại thời điểm lực lượng chức năng ập vào bắt giữ Triệu Quân Sự, quán internet có khoảng 50 người chơi game nhưng không ai phát hiện ra Sự. “Đến khi lực lượng trinh sát ập vào bắt giữ thì mọi người mới giật mình”, thượng tá Mười nói.

Phạm tội giết người Trước khi bị bắt giam và thụ án chung thân tại Trại giam T10, phạm nhân Triệu Quân Sự là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Sự rất mê chơi điện tử. Ngày 22.8.2012, Sự đào ngũ, đến quán cà phê Hương Sen (phố Trường Lâm, Q.Long Biên, TP.Hà Nội), giết chết chủ quán để cướp nhẫn vàng, bông tai vàng.

Cũng theo thượng tá Mười, khi bắt giữ Sự, lực lượng kiểm tra trên người thấy có một số tiền. Tại cơ quan điều tra, Sự khai sau khi trốn trại ở Quảng Ngãi, trên đường bỏ trốn ra Quảng Nam có cướp một xe máy rồi di chuyển ra đèo Hải Vân. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, Sự vứt xe máy cướp được rồi lẩn trốn vào rừng trên đèo Hải Vân.

“Sự cũng khai khi thấy lực lượng chức năng rút khỏi hiện trường trên đèo Hải Vân thì anh ta đi bộ dọc đường biển trốn vào lại TP.Tam Kỳ cho đến khi bị bắt giữ”, thượng tá Mười nói.

Triệu Quân Sự bị bắt. ẢNH: NAM THỊNH

Sẽ chuyển cơ quan hình sự bộ quốc phòng điều tra

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 3.6, Triệu Quân Sự mang án tù chung thân, trốn khỏi Trại giam T10, trại giam quân sự khu vực miền Trung (Quân khu 5 - thuộc xã Bình Khương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi). Trên đường trốn chạy, Sự nghi trộm một điện thoại và cướp xe máy của người dân ở xã Bình Nguyên, H.Bình Sơn, rồi tẩu thoát ra hướng TP.Tam Kỳ, sau đó tới đèo Hải Vân (Đà Nẵng) lẩn trốn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai quân vây bắt Sự. Dù đã huy động nhiều lực lượng, chó nghiệp vụ, sử dụng thiết bị bay không người lái… nhưng do địa hình phức tạp nên việc truy bắt không hiệu quả. Nhận định nhiều khả năng Sự đã trốn khỏi đèo Hải Vân, việc truy bắt được mở rộng ra các địa bàn lân cận, riêng khu vực đèo chỉ để lại các mũi trinh sát tiếp tục truy tìm.

Trả lời PV Thanh Niên tối 18.6, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau khi bị bắt, Triệu Quân Sự đang được công an tạm giam để lấy lời khai. “Công an tỉnh sẽ củng cố hồ sơ ban đầu vụ việc, sau đó chuyển cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, thiếu tướng Dũng nói.