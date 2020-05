Tự tử sau khi nghe tuyên án: Ông Lương Hữu Phước từng kêu oan ra sao?

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Lương Hữu Phước (55 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) nghi tự tử sau khi nghe tòa tuyên án. Ông Phước từng liên quan đến vụ án nào và từng kêu oan ra sao?





Ông Phước trước phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: DVT



Bị tông xe, người chết, kẻ đi tù



Theo nội dung vụ án, khoảng 11h ngày 15-1-2017, sau khi uống rượu ở nhà ông Phạm Văn Tuấn tại khu phố Phước An (phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), ông Lương Hữu Phước đi về nhà.



Đến khoảng 13h cùng ngày, ông Trần Hữu Quý rủ ông Phước đi hát karaoke. Đi một đoạn, thấy ông Quý không đội mũ bảo hiểm nên chở ông Quý đi về nhà ông Quý để lấy mũ bảo hiểm. Khi đi đến gần trước nhà ông Quý thuộc thì ông Phước dừng xe lại bên lề phải theo chiều đi của mình để ông Quývào nhà lấy mũ bảo hiểm, nhưng ông Quý không chịu xuống xe.



Lúc này, ông Phước lái xe rẽ trái đi qua đường. Khi xe của ông Phước tới phần đường dành cho xe đi ngược chiều thì bị xe máy do anh Lâm Tươi lái, chở anh Tiếp Trị đụng vào gây tai nạn, khiến ông Lương Hữu Phước và ông Trần Hữu Quý bị thương. Đến ngày 17-1-2017 ông Quý tử vong.



Hồ sơ thể hiện, ông Phước có nồng độ cồn trong máu là 0,69 mg/l khí thở. Còn Lâm Tươi có nồng độ cồn trong máu là 0,57 mg/l khí thở, Lâm Tươi chở Tiếp Trị mà không có bằng lái xe.



Từng bị hủy án vì điều tra thiếu sót



Ngày 9-5-2017, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lương Hữu Phước để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.



Ngày 29-3-2018, xử sơ thẩm lần 1, TAND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước tuyên phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Ông Phước kháng cáo kêu oan.



Ngày 9-10-2018, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 1, hủy bản án sơ thẩm lần 1 để điều tra, xét xử lại. Bản án này nêu ra 11 điểm thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng.



Hội đồng xét xử nhận định, lời khai của bị cáo và các nhân chứng có nhiều quan điểm còn mẫu thuẫn. Theo lời khai của bị cáo Phước thì trước khi chuyển hướng, ông Phước đã bật đèn xi nhan. Trong khi các nhân chứng Trần Thị Hằng, Trần Thị Kim Liên khai không thấy. Tại phiên tòa chị Hằng, chị Liên khai không thấy chứ không khẳng định Phước không bật đèn.



Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông không thể hiện vị trí công tắc đèn xi nhan, không ghi rõ tình trạng ổ khóa điện khởi động xe ở vị trí mở hay tắt. Kết quả điều tra và bản án sơ thẩm xác định bị cáo chuyển hướng không bật đèn xi nhan là chưa đủ căn cứ.



Trong quá trình điều tra, tại biên bản đổi chất và tại phiên tòa, Lâm Tươi đều khai nhận khi xe của Tươi cách 50m, Tươi nhìn thấy ông Phước và ông Quý dừng xe ở lề đường bên trái hướng ngã tư Sóc Miên - Trạm Điện. Khi cách 1m, Tươi thấy ông Phước bằng qua đường và đi từ từ. Lời khai này của Lâm Tươi mâu thuẫn với lời khai chính mình về tình huống bị bất ngờ khi cách xe bị cáo Phước 5m không kịp xử lý nên xe của Lâm Tươi đang điều khiển tông xéo vào giữa xe của bị cáo Phước.



Cơ quan điều tra chưa điều tra làm rõ để xác định hướng va chạm của xe do Lâm Tươi lái đối với chiếc xe do bị cáo Phước lái.



Tại phiên tòa, Lâm Tươi khai nhận khi bất ngờ gặp xe bị cáo Phước băng ngang đường, Lâm Tươi bẻ tay lái về bên phải. Trong trường hợp này thì không thể tạo ra vết cày có điểm cách lề đường 2,2 mét như trên được nên cần phải tiến hành thực nghiệm điều tra hoặc giám định để xác định hướng tác động để xác định Lâm Tươi điều khiển xe cách lề đường bên phải bao nhiêu mét, có đi đúng phần đường bên phải theo qui định hay không.



Hội đồng xét xử cũng đặt câu hỏi trước khi xảy ra tai nạn, Lâm Tươi có quay lại phía sau để nói chuyện với Trị Tiếp như lời khai nhân chứng hay không?



Hiện trường vụ án không có dấu vết thắng của xe do Lâm Tươi điều khiển, nên cần phải điều tra làm rõ khi điều khiển xe Lâm Tươi có quan sát phía trước hay không để xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn. Cần phải xác định và điều chỉnh lại biển số của chiếc xe do Lâm Tươi lái.



Hội đồng xét xử cũng cho rằng khi điều tra xét xử lại vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng cũng cần phải xem xét đánh giá lại người bị hại có phần lỗi nào hay không. Vì kết quả điều tra đã thể hiện khi bị cáo Lương Hữu Phước điều khiển xe rẽ qua đường, việc anh Trần Hữu Quý đã vịn tay vào vai (lời khai của nhân chứng, hoặc chồm người ghi tay Phước (như lời khai của bị cáo), do đó cần phải đánh giá hành động này của Quý có ảnh hưởng đến việc điều khiển xe lúc sang đường của bị cáo.



Ông Lương Hữu Phước từng kêu oan ra sao?



Trong các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, ông Phước khai sáng và trưa 15-1-2017, ông Phước có uống vài ly rượu.



Đến 13h30 ông Phước đi xe máy về thì ông Quý xin cho quá giang. Khi đến ngã tư Sóc Miên, ông Phước dừng xe chờ đèn đỏ thì ông Quý nhờ chở ra quán karaoke. Do ông Quý không đội nón bảo hiểm nên ông Phước chở ông Quý về nhà lấy nón.



Đến trước nhà ông Quý, thấy vợ ông Quý là bà Liên và Hằng đang ngồi nhặt rau thì ông Phước dừng xe bên lề phải, kêu ông Quý xuống xe nhưng ông Quý không xuống mà đòi bị cáo chở ra quán karaoke.



Lúc này, ông Phước xi nhan qua đường thì ông Quý rà chân xuống đường. Khi xe cách lề đường bên kia 1m thì ông Qúy chồm lên ghì tay lái xe nên ông Phước rà chân chạy xe từ từ qua đường. Lúc này có 1 xe máy chạy đến tông vào bên hông xe bị cáo làm bị cáo và ông Quý té ngã. Hậu quả là ông Quý chết.



Ông Phước cho rằng cái chết của ông Quý không phải do lỗi của mình và yêu cầu HĐXX tuyên ông không phạm tội.



Luật sư Dương Vĩnh Tuyến - người bào chữa cho ông Phước, cho rằng bản cáo trạng của VKSND TP.Đồng Xoài không đúng với biên bản thực nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường, biên bản khám nghiệm ban đầu.



Luật sư cho rằng nguyên nhân vụ tai nạn là do Lâm Tươi chạy sai làn đường, bất ngờ rẽ trái và do Lâm Tươi đã uống rượu, lái xe với tốc độ cao nên đã tông vào xe của bị cáo.



Ngày 6-12-2019, TAND TP. Đồng Xoài xét xử sơ thẩm lần 2, tuyên phạt ông Lương Hữu Phước 3 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Sáng 29-5-2020, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm lần 2, tuyên y án sơ thẩm. Chiều ngày 29-5, sau khi nghe tòa tuyên án, ông Phước đến trụ sở TAND tỉnh Bình Phước tự tử. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo TUYẾT MAI (TTO)