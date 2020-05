Đà Nẵng: Bắt đối tượng một mình trộm 7 vụ, cuỗm hơn 500 triệu đồng

Đối tượng khai nhận một mình đột nhập các hàng quán dạng sang, trung tâm thương mại,…trên địa bàn TP Đà Nẵng để đục két, trộm tài sản tổng cộng hơn 500 triệu đồng.





Chiều 25-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thái Hòa Bình (SN 1999, quê xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo điều tra, Bình là đối tượng mê game cờ bạc, và từng thua số tiền lớn. Để có tiền trả nợ, Bình nhiều lần đi trộm tài sản. Trong đó, thực hiện 5 vụ trên địa bàn quận Thanh Khê và 2 vụ trên địa bàn quận Hải Châu.





Đối tượng Nguyễn Thái Hòa Bình tại cơ quan Công an





Cụ thể, từ tháng 1đến tháng 5-2020, Bình đã 3 lần đột nhập quán cà phê The Coffee House (đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng), phá két sắt, đục tủ của thu ngân, trộm 27 triệu đồng và 1 điện thoại.



Ngày 19-1-2020, Bình đột nhập vào cửa hàng thời trang John Henry (đường Lê Duẩn, TP Đà Nẵng) lấy cắp 130 triệu đồng.





Số đồng hồ hạng sang mà đối tượng trộm cắp





Khoảng 2 giờ ngày 22-5, sau khi đột nhập quán The Coffee House lần thứ 3, Bình tiếp tục đến Trung tâm thương mại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, để trộm tài sản. Tại đây, Bình cạy tủ kính của một gian hàng trưng bày đồng hồ, trộm 19 chiếc đồng hồ hạng sang và 1 chai nước hoa.



Sau đó, Bình bán vội 3 chiếc đồng hồ để lấy tiền, mua vé tàu, định trốn về quê. Số đồng hồ bị lấy cắp tại đây trị giá trên 300 triệu đồng.



Truy vết từ camera an ninh, khoảng 22 giờ tối ngày 22-5, Công an bắt gọn đối tượng ngay tại ga Đà Nẵng, trước khi Bình kịp lên tàu để về quê tẩu thoát.



Khám nhà đối tượng, Công an thu giữ 16 chiếc đồng hồ mà Bình chưa kịp tiêu thụ cùng một số tang vật liên quan đến các vụ trộm. Thống kê, tổng tài sản Bình trộm được qua 7 vụ đột nhập trị giá trên 500 triệu đồng.

Theo Q. Luật (NLĐO)