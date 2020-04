Bắt tạm giam 14 "bác thằng bần" núp bóng quán cà-phê để xóc đĩa

Liên quan đến vụ triệt xóa tụ điểm cờ bạc dưới hình thức xóc đĩa núp bóng quán cà-phê tại số 24- An Thượng 20 (Đà Nẵng), sáng 10-4, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam: Trương Văn Lợi (1984), Phạm Văn Trí (1990), Lê Xuân Lộc (1983), Trần Ngọc Hưng (1977, cùng trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Anh Huy (1993), Nguyễn Văn Sỹ (1987), cùng trú Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Võ Dương Quốc Thịnh (1991, trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng), Trần Trung Định (1991, trú H. Thăng Bình, Quảng Nam), Trần Văn Gặp (1989, trú H. Phước Sơn, Quảng Nam), Ngô Văn Thu (1996, trú H. Đông Giang, Quảng Nam), Nguyễn Hữu Tấn (1989), Nguyễn Trọng Hảo (1998, cùng trú TX An Nhơn, Bình Định), Nguyễn Thành Phương (1986, trú H. Phù Mỹ, Bình Định) và Nguyễn Văn Tứ (1987, trú H. Đức Cơ, Gia Lai). Trong đó, Trương Văn Lợi và Phạm Văn Trí bị điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, các bị can còn lại bị điều tra về hành vi “Đánh bạc”.



CQĐT CATP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Trí.





Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 1-4, CAQ Ngũ Hành Sơn phối hợp CAP Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) phát hiện, bắt quả tang 14 bị can nói trên cờ bạc ăn tiền bằng hình thức xóc đĩa tại phòng khách trên tầng 2 của căn nhà số 24- An Thượng 20. Tại hiện trường, cơ quan Công an lập biên bản tạm giữ 45,6 triệu đồng, 1 bộ bầu cua, 1 bộ xóc đĩa (1 chén, 1 đĩa, 4 vị bài), 5 ô-tô và 10 xe máy các loại.



Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng xác định, ngày 20-3-2020, Trương Văn Lợi thuê căn nhà số 24-An Thượng 20 của bà Trình Thị Bích Hằng (trú Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) rồi giao cho một người tên Chiến (chưa rõ lai lịch) quản lý và bán cà-phê. Đến ngày 31-3-2020, Chiến rủ Lợi và Phạm Văn Trí cùng tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa cho các con bạc chơi để thu tiền “xâu”. Chiến là người chủ động rủ con bạc đến để tham gia, Trí có nhiệm vụ thu tiền “xâu” của các con bạc.



Khoảng 14 giờ ngày 31-3, tại phòng khách trên tầng 2 nhà số 24-An Thượng 20, có 15 người chơi đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc đĩa, mỗi con bạc chơi khoảng 4-5 ván sẽ đổi người làm chủ xóc đĩa. Sau khoảng 2 giờ chơi, Trí sẽ đi thu tiền “xâu” mỗi con bạc 50.000 đồng và số tiền xâu thu được, Chiến thỏa thuận sẽ chia cho Trí và Lợi. Từ 14 - 19 giờ ngày 31-3, tổng số tiền Chiến, Trí và Lợi thu lợi bất chính (tiền xâu) là 2,5 triệu đồng.





Các đối tượng bị áp giải đến trại tạm giam.





Với phương thức, thủ đoạn trên, khoảng 14 giờ 30 ngày 1-4, Chiến, Lợi và Trí tiếp tục thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền tại tầng 2 nhà số 24- An Thượng 20 cho các con bạc chơi. Tổng số tiền mà các con bạc chơi mỗi ván trên chiếu bạc từ 2 - 20 triệu đồng. Cụ thể, ngày 31-3, Trần Trung Định tham gia sới bạc do Chiến, Lợi cùng Trí tổ chức và thua hết số tiền 21 triệu đồng. Chiều 1-4, Định mang theo 17 triệu đồng đến chơi tiếp, lần này Định trực tiếp tham gia cầm cái và đặt cược mỗi ván từ 400.000 - 500.000 đồng. Trần Văn Gặp được Lê Xuân Lộc lái ô-tô đến nhà chở đến chỗ chơi xóc đĩa mỗi ván từ 50.000- 100.000 đồng, tổng số tiền trên chiếu bạc dao động từ 5- 20 triệu đồng.



Nguyễn Thành Phương đi cùng người quen đến sới bạc và mượn được 5 triệu đồng để tham gia, mỗi ván Phương đặt cược 300.000 đồng và xác định có nhiều người tham gia cá cược chẵn – lẻ với tổng số tiền khoảng 20 triệu đồng. Lê Xuân Lộc đến nhà Trần Văn Gặp rủ đi chơi đánh bạc. Khi vào sới, Lộc tham gia đặt cược 200.000 đồng/ván và thua 1 triệu đồng. Ngô Văn Thu tham gia cá cược với mức 400.000 đồng/ván và thua cả 10 ván (thua tổng cộng 4 triệu đồng) cũng là lúc bị CAQ Ngũ Hành Sơn bắt quả tang. Còn Trần Ngọc Hưng chơi 7 ván, mỗi ván đặt cược 100.000- 200.000 đồng và thua 1 triệu đồng. Nguyễn Hữu Tấn đặt cược từ 100.000- 200.000 đồng/ván và chơi được 15 ván. Võ Dương Quốc Thịnh đặt cược 1 triệu đồng/ván và xác định tham gia chơi bạc từ 3- 10 triệu đồng.



Phòng CSHS CATP Đà Nẵng cho biết, vụ việc đang được đấu tranh mở rộng để có hình thức xử lý nghiêm minh số đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại nhà số 24- An Thượng 20.





Theo NGUYÊN THẢO (cadn)