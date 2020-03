Xuất cảnh gần cả tháng vẫn ký tên trong biên bản của tòa án

Có hành vi "tẩu tán tài sản" Trước đó, ngày 28-5-2019, TAND cấp cao tại Đà Nẵng ra quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự ngày 25-10-2018 do thẩm phán Nhiên ký. Lý do là quyết định công nhận sự thỏa thuận có vi phạm tố tụng. Về nội dung, trong khi ngày 17-8-2018 TAND thị xã Sông Cầu thụ lý đơn khởi kiện của nhiều người đối với vợ chồng Dũng - Trang, nhưng cũng ngày này phía bị đơn lại ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cho người khác là có hành vi "tẩu tán tài sản". Quyết định giám đốc thẩm cũng nhận định quyết định do thẩm phán Nhiên ký công nhận sự thỏa thuận giữa vợ chồng Dũng - Trang giao tài sản cho vợ chồng Hưng - Quyên là trái pháp luật.