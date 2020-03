TP. Pleiku: Tai nạn liên hoàn, xe ô tô khách bị hư hỏng nặng

(GLO)- Hơn 8 giờ ngày 5-3, một vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 14 (đoạn qua phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) giữa xe ô tô tải, xe khách và xe máy khiến xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hà Phương

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BKS 81C-150.79 do tài xế Nguyễn Minh Tâm điều khiển chạy từ hướng TP. Pleiku đang quay đầu thì va chạm với xe ô tô khách BKS 47B-003.26 do tài xế Nguyễn Đình Thành (sinh năm 1992, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chở trên xe hơn 10 hành khách chạy từ huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak đi Quảng Ngãi, đến đoạn đường trên, xe ô tô khách mất thắng tông vào đuôi xe ô tô tải đang quay đầu. Cũng trong lúc này, xe máy BKS 81B2-224.55 do Rơ Lan Hoa (SN 1975, xã Ia Kênh, TP. Pleiku) đang dừng lại để chuẩn bị qua đường thì bị xe ô tô khách va quẹt làm ngã xuống đường.

Tại hiện trường, phần đầu ô tô khách bị vỡ kính, biến dạng. Nhiều hành khách trong xe ô tô hoảng loạn. Rất may vụ tai nạn không thiệt hại về người.

Để tránh ùn tắc giao thông, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.