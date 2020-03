Khởi tố nghi phạm lừa bán khẩu trang y tế, chiếm đoạt gần 700 triệu đồng

Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Bích Thuỳ vì có hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.





Nghi phạm Đặng Thị Bích Thùy tại cơ quan điều tra - Ảnh Minh Tâm





Tối 23.3, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Bích Thuỳ (trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) để làm rõ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra ban đầu, nhận thấy nhu cầu sử dụng khẩu trang y tế trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thông qua mạng xã hội, anh Bùi Công Nam (trú tại huyện Gia Lộc, Hải Dương) và anh Ngô Ngọc Đông (trú huyện Cổ Yên, Thái Nguyên) đã chuyển số tiền 1,376 tỉ đồng nhờ Thuỳ tìm nguồn và nhập hộ khẩu trang với số lượng lớn để buôn bán.



Sau khi nhận tiền, Thuỳ nhiều lần hẹn thời gian và địa điểm giao hàng, nhưng viện đủ lý do để trì hoãn. Thuỳ còn chuyển lại một phần tiền cho anh Nam và anh Đông để giữ lòng tin.



Tuy nhiên, sau hơn nửa tháng không thấy động tĩnh gì, biết bị Thuỳ lừa, anh Nam và anh Đông đã tới Công an tỉnh Hải Dương trình báo.



Qua đấu tranh, Thuỳ đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền 654 triệu đồng của 2 người trên.



Hiện, Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục làm rõ, hoàn tất hồ sơ để xử lý Thuỳ theo quy định pháp luật.

