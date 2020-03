"Hotgirl" karaoke trượt theo lưới tình của gã khách cao tay

Trong một lần cùng bạn bè đến quán karaoke để vui chơi, Phan Hoài Quân đã gặp Phương. Cả hai trao đổi số điện thoại và tài khoản facebook cho nhau để tâm sự rồi yêu nhau.





Để có tiền tiêu xài và mua “hàng” về dùng, Phan Hoài Quân (1994, trú P. Bình Thuận, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng người yêu là Hồ Nguyên Thùy Phương (2002, trú H. Phú Lộc, TT Huế) quyết định đi buôn… “hàng đá”.



Dù phương thức, thủ đoạn của cả hai vô cùng ranh ma nhưng đã không thể qua mắt được CBCS Đội Cảnh sát ma túy (CSMT) CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) nên đành phải vào trại tạm giam để… “nghỉ ngơi”.



21 giờ 15 ngày 4-3, qua công tác theo dõi và tổ chức mật phục, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt quả tang Phan Hoài Quân có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” tại khu vực đối diện quán karaoke E.C (đường Châu Thị Vĩnh Tế, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn).



Tang vật thu giữ: 1 gói ni-lông bên trong chứa 10 viên nén màu cam (ma túy tổng hợp), 2 gói ni-lông chứa tinh thể trắng (ketamine) được bỏ vào gói thuốc lá Craven, 1 ĐTDĐ, 1 xe máy BKS 43C1-423.16.



Đến 21 giờ 45 cùng ngày, Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn đối với Hồ Nguyên Thùy Phương. Tiến hành test nhanh, Quân và Phương đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.



Qua khám xét căn phòng mà Phan Hoài Quân và Hồ Nguyên Thùy Phương đang thuê trọ để ở trên tuyến đường Lê Hiến Mai (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn thu giữ 6 viên hình nén màu xanh (ma túy tổng hợp) và một số dụng cụ sử dụng ma túy. Tiến hành test nhanh, Quân và Phương đều cho kết quả dương tính với chất ma túy.











Đối tượng Quân và Phương cùng tang vật vụ án.



Theo kết quả điều tra và khai nhận bước đầu của các đối tượng: Do học mãi mà chữ nghĩa vẫn không chịu “ở trong đầu” nên Phương đã “xếp bút nghiên” ở nhà lang thang. Quanh quẩn mãi ở làng quê cũng thấy chán nên Phương quyết định ra phố để mở mang tầm nhìn và tìm kiếm vận may cho tương lai.



Vậy là, đầu năm 2019, Phương vào TP Đà Nẵng để mưu sinh phụ việc cho các quán ăn. Thu nhập từ việc bưng bê đồ ăn thức uống chẳng mấy khá giả nên sau đó Phương đã bỏ việc chuyển sang làm tiếp viên tại các quán karaoke.



Giữa năm 2019, trong một lần cùng bạn bè đến quán karaoke để vui chơi, Phan Hoài Quân đã gặp Phương. Cả hai trao đổi số điện thoại và tài khoản facebook cho nhau để tâm sự rồi yêu nhau. Thấy người yêu làm nghề tiếp viên quán karaoke vất vả và tiếp xúc với nhiều người nên Quân yêu cầu nghỉ việc.



Sau đó, Quân và Phương thuê phòng trọ tại đường Lê Hiến Mai (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) sống chung với nhau. Và từ đây, Phương bắt đầu chơi ma túy cùng với Quân. Cần nhiều tiền để mua ma túy về dùng nhưng công việc lái xe chở hàng thuê “bữa đực, bữa cái” nên Quân quyết định kiêm thêm nghề “buôn hàng trắng”…



20 giờ 40 phút ngày 4-3, Quân tìm gặp một thanh niên (không rõ họ tên) lấy ma túy loại kẹo và đá đem đi giao cho con nghiện. Người thanh niên lạ đưa cho Quân 16 viên nén hình tròn màu xanh (ma túy tổng hợp), 2 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng (ketamine).



Sau đó, Quân đem về phòng trọ nằm trên đường Lê Hiến Mai (P. Hòa An) giao cho Hồ Nguyên Thùy Phương cất giấu 6 viên nén màu xanh. Tiếp đến Quân điều khiển xe máy BKS 43C1-423.16 đến khu vực gần đầu đường Châu Thị Vĩnh Tế (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) để giao ma túy cho con nghiện thì Đội CSMT CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ cùng tang vật là 10 viên nén hình tròn màu xanh và 2 gói ni-lông chứa tinh thể màu trắng.



Được biết, năm 2015, Phan Hoài Quân bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Hoài Quân và Hồ Nguyên Thùy Phương để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Báo Công an Đà Nẵng/NLĐO