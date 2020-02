Hot girl Ngọc Miu vẫn bị đề nghị truy tố tội tàng trữ ma túy

Trong vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200 kg ma túy vừa hoàn tất kết luận điều tra; bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu) bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.





Văn Kính Dương và Ngọc Miu hồi phiên tòa sơ thẩm tháng 5.2019 - Ảnh: Khả Hòa





Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép hơn 200 kg ma túy các loại đối với 10 bị can, do trùm ma túy Văn Kính Dương (39 tuổi, còn gọi là Hoàng “béo”) cầm đầu. Trong đó có bị can Vũ Hoàng Anh Ngọc (hot girl Ngọc Miu, 26 tuổi, quê Hải Phòng), là người tình của Hoàng “béo”, bị đề nghị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Trước đó, sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 14.5.2019, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, đề nghị làm rõ 8 vấn đề, về việc: Ngọc Miu có biết Dương và một số bị cáo khác mua bán ma túy hay không, từ đó xác định tội danh của Ngọc cho chính xác; xác định rõ số tiền thu lợi bất chính của từng bị cáo trong quá trình phạm tội để làm căn cứ truy thu sung công quỹ nhà nước; làm rõ bố mẹ Dương có hành vi che giấu tội phạm hay không; làm rõ một số hóa chất thu giữ được...



Cơ quan điều tra bảo lưu nhiều quan điểm như lúc đề nghị truy tố





Ngày 9.5.2019, quá trình xét xử sơ thẩm, đại diện Viện KSND TP.HCM đã đề nghị mức án tử hình đối với 6 bị cáo: Văn Kính Dương, Lê Văn Mang, Phạm Bảo Quân, Nguyễn Đức Kỳ Nam, Nguyễn Đắc Huy, Lê Hương Giang.



3 mức án chung thân đối với: Nguyễn Thu Huyền, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Bá Thành; và mức án 20 năm tù đối với Vũ Hoàng Anh Ngọc.



Theo hồ sơ vụ án, Văn Kính Dương là đối tượng bị truy nã ở nhiều tội danh, vì vậy, lần này bị cáo bị đưa ra xét xử 5 tội danh, gồm: sản xuất trái phép chất ma túy; mua bán trái phép chất ma túy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; trốn khỏi nơi giam giữ; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

9 đồng phạm còn lại của Văn Kính Dương bị truy tố, xét ở các tội danh sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy, tùy hành vi của từng bị cáo.









Theo kết quả điều tra bổ sung, về yêu cầu xác định tội danh của bị can Ngọc Miu, CQĐT nêu tại một số bút lục Ngọc khai biết Dương mua bán ma túy nhưng đây chỉ là lời khai nghi vấn duy nhất của Ngọc, còn lại Ngọc chỉ khai biết gói ma túy (thuốc lắc) Huyền để tại chỗ ở của Ngọc (trong phòng của Giang), sau đó chở Huyền đem đi cất giấu. Ngoài ra, không có căn cứ nào khác để xác định Ngọc biết Dương, Giang, Huyền mua bán ma túy. Theo CQĐT, việc Ngọc nghi ngờ một số bị can còn lại mua bán ma túy chưa đủ căn cứ xác định ý thức của Ngọc, nên CQĐT khởi tố Ngọc về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” là có căn cứ.



Đối với bố mẹ Dương có dấu hiệu của hành vi che giấu tội phạm hay không, CQĐT cho rằng ngày 18.5.2012, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định truy nã Dương nhưng tại địa phương không thông báo tin truy nã của Văn Kính Dương; bố Dương và gia đình không biết bị can này bị khởi tố, truy nã đặc biệt hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian Dương trốn khỏi nơi giam giữ nên không có căn cứ xử lý ông Văn Trọng Thái về hành vi che giấu tội phạm.



Về một số nội dung khác yêu cầu điều tra bổ sung, CQĐT nêu đã được làm rõ trước đây nên không bổ sung gì thêm.



Đình chỉ vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 bị can



Đáng chú ý, lúc trả hồ sơ điều tra bổ sung, mặc dù TAND TP.HCM không đề nghị làm rõ các vấn đề liên quan đến bị can Quân, Mang nhưng trong kết luận điều tra bổ sung này Cơ quan CSĐT đã đình chỉ điều tra vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với 2 bị can này.



Cụ thể, đối với hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” của các bị can Văn Kính Dương, Phạm Bảo Quân, Lê Văn Mang, CQĐT căn cứ vào mục 3.2 Thông tư liên tịch số 07/2007 của Bộ Công an - Viện KSND tối cao - TAND tối cao - Bộ Tư pháp, nêu “trường hợp một người thực hiện nhiều hành vi phạm tội quy định tại các điều luật khác nhau, từ điều 192 - 194 của bộ luật Hình sự mà các hành vi đó có liên quan chặt chẽ với nhau, bằng nhau thì người phạm tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội được thực hiện đầu tiên theo tội danh tương ứng. Vì vậy, CQĐT xác định hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” của Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang là hệ quả tất yếu của hành vi “sản xuất trái phép chất ma túy” trước đó của Quân và Mang.



Từ đó, CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” của Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang.



Riêng với Văn Kính Dương, quá trình bắt, khám xét, thu giữ tại chỗ ở của Dương hơn 8,5947 gr ketamine. Số ma túy này Dương mua về để bán lại nhưng chưa bán được, vì vậy Dương phải chịu trách nhiệm về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy” với khối lượng này.



Qua đó, CQĐT Công an TP.HCM kết luận điều tra bổ sung và chuyển toàn bộ hồ sơ tới Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố Văn Kính Dương về tội “sản xuất trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy” và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy mà CQĐT thu giữ, gồm: 120 kg loại MDMA (viên ma túy tổng hợp thành phẩm) và hơn 86 kg bột màu vàng chưa thành phẩm ở thể rắn loại MDMA, đã bán ra thị trường 18 kg viên MDMA...



Đề nghị truy tố Phạm Bảo Quân và Lê Văn Mang về tội “sản xuất trái phép chất ma túy” và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy thu giữ: 120 kg loại MDMA và hơn 86 kg bột màu vàng chưa thành phẩm ở thể rắn loại MDMA.



Đối với các bị can còn lại, CQĐT khẳng định hành vi phạm tội không có gì thay đổi trong quá điều tra bổ sung.

