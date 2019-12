Tạm giữ 2 đối tượng tàng trữ ma túy và công cụ hỗ trợ trên ôtô

Trong lúc tuần tra, tổ công tác 141QB - lực lượng phản ứng nhanh Quảng Bình đã phát hiện tạm giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 dùi cui điện, 1 súng bắn điện, bình xịt hơi cay.

Các đối tượng và tang vật thu giữ được. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Ngày 21/12, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết trong lúc tuần tra, kiểm soát, tổ công tác 141QB - lực lượng phản ứng nhanh, cơ động của Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện tạm giữ hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 dùi cui điện, 1 súng bắn điện và một bình xịt hơi cay.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ, ngày 20/12, tổ công tác 141QB đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến giao thông Quốc lộ 1A (đoạn qua thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 60C-370.87 do Hoàng Đình Công (sinh năm 1973) điều khiển, trên xe chở Hoàng Đình Tuấn (sinh năm 1971), cả hai người cùng trú tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cất giấu trên xe 1 hộp đựng các loại bơm kim tiêm đã qua sử dụng và chưa sử dụng, 6 gói nhỏ chứa tinh bột màu trắng. Các đối tượng khai nhận 6 gói nhỏ là heroin.

Lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện trên xe đối tượng Hoàng Đình Công có 1 dùi cui điện, 1 súng bắn điện và một bình xịt hơi cay.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cho Công an huyện Bố Trạch tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an tỉnh Quảng Bình cho biết thêm chỉ tính riêng trong 4 ngày đầu ra quân (từ ngày 15 đến 18/12/2019), lực lượng141QB đã đón dừng kiểm tra gần 200 ôtô, môtô tham gia giao thông; phát hiện có 51 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, dự kiến phạt tiền hơn 350 triệu đồng, tạm giữ 49 xe ôtô, môtô vi phạm. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu như: người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn; xe không kiểm định an toàn kỹ thuật, không có chứng nhận đăng ký, không giấy phép lái xe.

Đặc biệt trong các ca công tác, 141QB đã phát hiện 5 vụ việc như có đối tượng đi xe cất giấu trong người một gói nhỏ cần sa khô; phát hiện ôtô vận chuyển rượu ngoại không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ; có trường hợp trên ôtô có súng hơi không có giấy tờ hợp pháp; trên xe có vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ như dùi cui điện, gậy bằng kim loại và dao…

Lực lượng 141QB đã lập biên bản các vụ việc và bàn giao cho các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.