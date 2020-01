Thảm án tại Cần Thơ: Cháu chém chết bà nội, đẩy thi thể xuống mương nước

Một thảm án tại Cần Thơ vừa xảy ra, Khá xin tiền bà nội không được, dùng dao chém bà rồi đẩy thi thể nạn nhân xuống mương nước.





Vụ chém chết người đang ôm vợ mình: Người vợ phủ nhận quan hệ bất chính

Đỗ Văn Khá sau khi bị bắt - Ảnh: Mai Trâm





Ngày 7.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ cho biết đang hoàn tất hồ sơ để đưa Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ ấp Nhơn Bình A, xã Nhơn Ái, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) can tội giết người đến cơ quan chức năng giám định tâm thần theo quy định liên quan đến thảm án.



Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 29.12.2019, lực lượng công an địa phương nhận được tin báo về việc Khá dùng dao giết bà nội là bà Nguyễn Thị Tư (77 tuổi, ngụ cùng địa chỉ). Khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì phát hiện xác bà Tư nằm dưới mương nước cạnh nhà. Ngay sau đó, Khá bị tạm giữ để điều tra.



Khá khai nhận chiều ngày 29.12.2019, trong lúc bà Tư đang ngồi ăn cơm, Khá đến hỏi xin 5 triệu đồng nhưng bà Tư nói không có tiền. Khá đi ra phía sau nhà bếp lấy một cây dao yếm bằng sắt dài 34 cm, quay lại chỗ bà Tư đang ngồi chém mạnh khoảng 2 - 3 nhát trúng vào vùng cổ bà Tư làm bà Tư ngã xuống đất. Thấy bà nội nằm bất động và máu chảy ra nhiều, Khá kéo xác nạn nhân ra phía sau, đẩy xuống mương nước cạnh nhà. Lát sau, Khá cầm cây dao đi ra phía trước nhà ném xuống sông.



Trưng cầu giám định tâm thần nghi can gây ra thảm án



Từ lời khai của Khá, ngày 3.1, Viện KSND TP.Cần Thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Khá về tội giết người. Tuy nhiên, sau khi bị tạm giam để điều tra, Khá có dấu hiệu bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra đã củng cố hồ sơ để trưng cầu giám định tâm thần đối với Khá theo quy định.



Theo người dân tại địa phương, do cha của Khá mất sớm, mẹ thì bỏ đi đâu không rõ nên Khá sống với bà nội từ nhỏ. Thời gian qua, Khá có dấu hiệu bệnh tâm thần như hay nói lảm nhảm và thường leo lên cây ngồi. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình không có điều kiện đưa Khá đi khám chữa bệnh.

Theo Mai Trâm (thanhnien)