"Siêu trộm" có 4 lệnh truy nã khoắng 150 lượng vàng ở Quảng Nam

Ngoài 2 vụ trộm 150 lượng vàng trị giá khoảng 4,5 tỉ đồng ở Quảng Nam, đối tượng này còn thực hiện khoảng 10 vụ trộm vàng ở nhiều tỉnh khác.

Ngày 2-1, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, vừa qua đơn vị này đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) di lý "siêu trộm" Nguyễn Văn Năm (SN 1987; ngụ huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về địa phương để thực nghiệm hiện trường 2 vụ trộm tiệm vàng ở huyện Thăng Bình và TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam).





"Siêu trộm" Nguyễn Văn Năm









"Siêu trộm" Nguyễn Văn Năm được xác định đã thực hiện 2 vụ trộm vàng với số lượng cực lớn, diễn ra vào thời điểm nửa cuối năm 2018 gây xôn xao dư luận tại tỉnh Quảng Nam.



Theo hồ sơ, sáng 19-7-2018, ông Võ Văn Phiệt (48 tuổi, chủ tiệm vàng Kim Quang, phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ) thức dậy phát hiện căn nhà mình đang sinh sống và tiệm vàng trong nhà có dấu hiệu bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, ông Phiệt tá hỏa khi phát hiện khoảng 100 lượng vàng (trị giá hơn 3 tỉ đồng) để trong tủ trưng bày "không cánh mà bay". Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định kẻ gian đã trèo lên ngôi nhà bên cạnh rồi leo sang lan can, đột nhập vào nhà chủ tiệm vàng Kim Quang lấy trộm vàng.





Năm được di lý vào Quảng Nam để thực nghiệm hiện trường các vụ trộm





Trong lúc vụ trộm trên đang được điều tra thì tối 27-9-2018, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục nhận tin báo mất trộm của ông Trần Ngọc Sơn (SN 1958) - chủ tiệm vàng Hạnh ở thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình).



Thủ đoạn của đối tượng tương tự vụ trộm ở TP Tam Kỳ. Theo đó, kẻ gian lợi dụng đêm khuya đã dùng thang leo lên mái nhà bên cạnh rồi trèo vào tầng 2 của tiệm vàng. Sau đó, đối tượng leo theo bảng hiệu tiệm vàng rồi lên tầng 4. Tại đây, đối tượng cạy cửa đột nhập vào bên trong.





Người dân tập trung theo dõi Năm thực hiện lại vụ đột nhập trộm vàng ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam





Nhân lúc mọi người ngủ say, đối tượng đi xuống phía dưới cạy tủ lấy khoảng 50 lượng vàng và nhiều trang sức bằng bạc khác rồi theo đường cũ tẩu thoát. Tổng số tài sản bị mất quy ra tiền mặt gần 1,5 tỉ đồng.



Trong năm 2018, ngoài Quảng Nam, một số địa phương khác trên cả nước cũng xảy ra các vụ trộm cắp tiệm vàng quy mô lớn. Trước tình hình đó, Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các tỉnh liên quan khẩn trương điều tra, khám phá vụ án. Sau quá trình điều tra, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Văn Năm khi y lẩn trốn tại tỉnh Yên Bái.





Nguyễn Văn Năm thực hiện các vụ trộm vàng ở nhiều tỉnh khác nhau





Qua đấu tranh, ngoài 2 vụ trộm tiệm vàng ở tỉnh Quảng Nam, "siêu trộm" Nguyễn Văn Năm còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Lạng Sơn, Nam Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh…



Đối tượng này có 4 lệnh truy nã về hành vi "Trộm cắp tài sản" của công an huyện Quế Võ, Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) và Cẩm Giàng, Nam Sách (tỉnh Hải Dương). Năm cũng từng bị phạt 30 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", ra tù năm 2010 và tiếp tục phạm tội.



Trong năm 2012, Năm cùng với đồng bọn từng gây ra tổng cộng 12 vụ trộm két sắt tại địa bàn 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Ninh. Quá trình trốn nã, Năm làm giả và sử dụng CMND mang tên khác để che giấu hành vi phạm tội đồng thời mở cửa hàng kinh doanh cầm đồ, mua bán điện thoại cũ, cho thuê xe ô-tô tự lái tại tỉnh Yên Bái.



