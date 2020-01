Đak Đoa: Quyết liệt xóa bỏ các tụ điểm tệ nạn xã hội

(GLO)- Trước thềm Tết Nguyên đán 2020, Công an huyện Đak Đoa đã liên tiếp triệt phá nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Đức Hoàng-Phó Trưởng Công an huyện Đak Đoa-cho biết, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các loại tệ nạn xã hội thường rộ lên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Vì vậy, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng tập trung bám nắm địa bàn, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đấu tranh xóa bỏ các tụ điểm tệ nạn xã hội nhằm giúp người dân đón một cái Tết yên vui.

Từ trái sang: Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Tâm và Trần Văn Thảo tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: L.V.N

Theo đó, các trinh sát Công an huyện có nhiệm vụ theo dõi sát sao các địa bàn nông thôn, nơi tình trạng tụ tập đánh bạc ăn thua bằng tiền còn diễn ra nhiều. Đáng chú ý, trong số các đối tượng tham gia đánh bạc có không ít thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Trên cơ sở nắm tình hình, lực lượng Công an huyện đã tiến hành triệt phá các tụ điểm cờ bạc, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Cụ thể, ngày 4-1-2020, các trinh sát đã phát hiện 1 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức bầu cua tôm cá ở trước một quán tạp hóa tại làng Trek, xã Kdang. Khoảng 21 giờ cùng ngày, Công an huyện Đak Đoa đã triển khai lực lượng triệt phá tụ điểm cờ bạc này, bắt 8 đối tượng gồm: Phan Văn Thắng (SN 1990, trú tại làng Bla, xã Kdang), Đặng Thế Lưu (SN 1985, trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang), Kưng (SN 1998), Mrơ (SN 1978), Như (SN 2001), Mên (SN 2002), Nhưih (SN 1991), Hrin (SN 1988, cùng trú tại làng Trek). Lực lượng Công an đã thu giữ 2,45 triệu đồng trên chiếu bạc; hơn 1,4 triệu đồng trên người đối tượng Thắng; 1,3 triệu đồng trên người các đối tượng còn lại và nhiều tang vật liên quan dùng cho việc đánh bạc.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19-12-2019, Công an huyện đã bắt quả tang tại quán cà phê Uyển My (làng Tươh Klah, xã Glar) do Nguyễn Thị Thiên Thu (SN 1976, trú tại thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) làm chủ đang có 4 người đánh bài phỏm ăn tiền gồm: Lê Tấn Khoang (SN 1979, trú tại xã A Dơk, huyện Đak Đoa), Võ Văn Đà (SN 1981, trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa), Phạm Thị Dương (SN 1983, trú tại thị trấn Đak Đoa), Đặng Mạnh Hùng (SN 1961, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 4,2 triệu đồng. Hiện Công an huyện đang điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc triệt phá các tụ điểm cờ bạc, Công an huyện Đak Đoa cũng đã triệt phá thành công 1 tụ điểm mại dâm trá hình dưới vỏ bọc là quán cà phê do Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1964) và chồng là Trần Văn Thảo (SN 1974) làm chủ. Theo điều tra của Công an huyện, tháng 10-2019, vợ chồng Tâm từ tỉnh Bình Định lên thôn Hà Lòng 1, xã Kdang đến thuê địa điểm trên để mở quán cà phê nhưng thực chất là để chứa mại dâm. Vợ chồng Tâm thuê nhân viên nữ vừa bán cà phê vừa bán dâm. Khi khách có nhu cầu mua dâm, 2 đối tượng sẽ cho nhân viên bán dâm. Tiền thu được của khách, vợ chồng Tâm chỉ đưa cho nhân viên một phần, còn lại bỏ túi. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 9-1, tại quán cà phê của vợ chồng Tâm, Công an huyện Đak Đoa đã bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Công an huyện đã tạm giữ hình sự Tâm và Thảo để điều tra, đồng thời lập hồ sơ xử lý với các đối tượng liên quan.