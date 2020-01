Bộ Công an cho phép tiêu diệt nghi can bắn chết 4 người ở Củ Chi nếu chống đối

Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an đang vây bắt nghi can nổ súng ở sòng bạc tại Củ Chi khiến 4 người chết. Nếu nghi can có vũ khí chống đối, cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt.

Xe bọc thép tiến vào nơi được cho là đối tượng đang ẩn náu - Ảnh: TIẾN LONG

Trưa 30-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thiếu tướng Tô Ân Xô, chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết Bộ Công an đã cử Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp vào chỉ đạo việc truy bắt nghi can nổ súng tại sòng bạc Củ Chi khiến bốn người tử vong.

"Công an TP.HCM đã điều khoảng 500 cán bộ chiến sĩ công an các quận, huyện cùng một số lực lượng cảnh sát cơ động tham gia vây bắt và khép kín vòng vây tại xã Trung An, huyện Củ Chi"

"Hiện tại cảnh sát vẫn đang vây bắt nghi can. Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì cảnh sát được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết", thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Sáng cùng ngày, hàng trăm lực lượng cảnh sát trang bị vũ khí cùng xe bọc thép được huy động đến xã Trung An, huyện Củ Chi (TP.HCM) để truy bắt nghi can xả súng.

Trước đó Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, chiều 29-1, một vụ trọng án đã xảy ra tại địa bàn xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM khiến bốn người chết và một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 29-1 tại địa bàn ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đã xảy ra vụ nổ súng khiến bốn người chết và một người bị thương.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều tra truy xét vụ trọng án này.

Bước đầu, công an đã xác định nghi phạm liên quan đến vụ việc, sau khi gây án nghi phạm đã bỏ trốn. Nghi phạm được xác định Lê Quốc Tuấn (công tác tại nhà tạm giữ Công an quận 11).

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn do chơi cờ bạc.