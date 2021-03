Vụ án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Trách nhiệm hình sự các cá nhân Bộ GTVT như nào?

Kết luận của Cơ quan CSĐT, Bộ Công an cho biết, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân tại Bộ Giao thông vận tải được giao theo dõi, phụ trách giai đoạn 1 của dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.





Nêu rõ trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải, kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho rằng, Bộ Giao thông vận tải thực hiện chức năng Người quyết định đầu tư, đồng thời là Bộ quản lý chuyên ngành đối với dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Trong đó, Bộ Giao thông vận tải đã phân công các Thứ trưởng trực tiếp phụ trách dự án, phân công Vụ Khoa học công nghệ, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông vận tải giúp lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



Trong quá trình thực hiện dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cơ chế phối hợp, cơ chế quản lý dự án nhằm xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan, trong đó nhấn mạnh Tổng Công ty VEC là Chủ đầu tư dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi phải thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.





Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị hư hỏng nặng.





Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và các Vụ, Cục chuyên môn thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để đôn đốc về tiến độ, chất lượng dự án;.



Đồng thời, trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án, phát hiện các vấn đề tồn tại của dự án đều đã có các văn bản để chỉ đạo Tổng Công ty VEC và các đơn vị có liên quan thực hiện, khắc phục trong quá trình tổ chức thi công dự án; kịp thời giải quyết những kiến nghị của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Bộ Giao thông vận tải và các Vụ, Cục chuyên môn đã phát hành 34 văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và 302 văn bản khác liên quan đến công tác quản lý, thực hiện dự án để quán triệt, chỉ đạo Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn thiện, điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa các vấn đề về chất lượng thi công dự án, trả lời những kiến nghị, giải pháp khắc phục những vấn đề chuyên môn kỹ thuật của dự án.



Kết quả điều tra của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân tại Bộ Giao thông vận tải được giao theo dõi, phụ trách giai đoạn 1 của dự án.



Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định hơn 35 bị can liên quan tới vụ án dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.



Dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị hư hỏng cục bộ mặt đường bắt đầu từ thời điểm tháng 9/2018 với tổng diện tích hư hỏng khoảng 89,10m2/3.100.000m2 tổng diện tích mặt đường (chiếm khoảng 0,003%). Các hư hỏng này đã được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo VEC, các nhà thầu liên quan sửa chữa, khắc phục ngay trong năm 2018.



Kết luận điều tra cho biết, liên quan tới vụ án này có 35 bị can người Việt bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Mạnh Hùng, Lê Quang Hào - cùng giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cơ sở dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Hoàng Việt Hưng, Giám đốc ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và 32 người khác là cán bộ, kỹ sư tư vấn giám sát thuộc ban quản lý.



Ngoài những bị can nêu trên, còn có 1 người Nhật Bản liên quan là Tư vấn trưởng, Giám đốc văn phòng tư vấn giám sát dự án cũng bị đề nghị truy tố trong vụ án này. Cùng với đó, còn có một số người nước ngoài liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật trong việc giám sát thi công các gói thầu thuộc giai đoạn 1 của dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.



