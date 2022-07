Những điểm thí sinh cần lưu ý trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

Không được mang điện thoại di động và các vật dụng bị cấm vào phòng thi, không đến chậm quá 15 phút, phải kiểm tra kỹ đề thi... là những điểm thí sinh cần đặc biệt lưu ý khi tham dự Kỳ thi tốt nghiệp.



Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả các khâu của kỳ thi THPT

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: TTXVN)



Chỉ còn một ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ chính thức bắt đầu. Để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có, thí sinh cần lưu ý những điểm sau đây:



Những vật dụng được phép mang vào phòng thi



Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi những vật dụng sau: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lý Việt Nam…



Những vật dụng bị cấm mang theo gồm có: Bút xóa, giấy than, đồ uống có cồn, chất gây cháy nổ, vũ khí, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc có chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi.



Điện thoại di động



Thí sinh cần đặc biệt lưu ý không được mang điện thoại di động vào phòng thi, kể cả khi đã tắt máy.



Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại di động là nguyên nhân chủ yếu khiến các thí sinh bị đình chỉ thi trong các kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.



Trước khi vào phòng thi, thí sinh nên kiểm tra lại lần cuối để chắc chắn không mang điện thoại vào phòng thi. Trước khi phát đề, cán bộ coi thi sẽ nhắc nhở thí sinh một lần nữa về việc không mang các vật dụng không được phép vào phòng thi, trong đó có điện thoại di động.



Đi muộn quá 15 phút kể từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi



Thí sinh cần nắm rõ lịch thi và có mặt đúng thời gian quy định. Nếu đến muộn quá 15 phút (tính từ khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài), thí sinh sẽ không được dự thi buổi thi đó.



Kiểm tra kỹ đề và giấy thi



Trước khi làm bài, thí sinh phải ghi đủ số báo danh và thông tin cá nhân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp. Ngoài ra, thí sinh cần lưu ý kiểm tra kỹ đề thi, số trang và chất lượng in. Nếu phát hiện giấy rách, hỏng, thiếu trang hoặc nhòe, mờ… cần báo ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề.



Không rời khỏi phòng thi trong thời gian làm bài trắc nghiệm



Trong thời gian thi các môn thi trắc nghiệm bao gồm các môn Toán, Ngoại ngữ và bài thi tổ hợp, thí sinh không được rời khỏi phòng thi. Đối với môn tự luận là Ngữ văn, thí sinh có thể ra khỏi phòng thi và khu vực thi khi đã hết 2/3 thời gian làm bài và sau khi đã nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.



Thí sinh sau khi làm xong môn thành phần của bài thi tổ hợp và không dự thi các môn thành phần còn lại thì di chuyển ra khu vực phòng chờ nhưng không được ra khỏi khu vực thi. Trong thời gian ở phòng chờ, thí sinh phải giữ trật tự và chịu sự giám sát của người quản lý phòng chờ cho đến hết giờ làm bài thi tổ hợp đó. Nếu thí sinh có nhu cầu đặc biệt, hợp lý thì được người quản lý phòng chờ xem xét cho phép ra ngoài phòng chờ.



Trong trường hợp khẩn cấp, thí sinh ra khỏi phòng thi để cấp cứu phải có sự giám sát của công an cho tới khi hết giờ làm bài và được quyết định bởi trưởng điểm thi.



Theo lịch tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt đầu từ ngày 7/7 tới với sự đăng ký dự thi của trên 1 triệu thí sinh. Đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng với các thí sinh khi điểm thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp vừa để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.



