Gia Lai: Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025

(GLO)- Ngày 11-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối tượng được chăm sóc của Chương trình là học sinh đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại các trường học. Chương trình có 5 nội dung chính, gồm: Chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh; giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học; tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý; tuyên truyền, giáo dục sức khỏe học đường; ứng dụng công nghệ thông tin vào chăm sóc, bảo vệ, quản lý sức khỏe học sinh và thống kê, báo cáo trong trường học.

Ở mỗi nội dung, tỉnh cũng đề ra các chỉ tiêu đánh giá cho cả giai đoạn. Cụ thể: 80% trường học bảo đảm các điều kiện thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh theo quy định; 85% trường học thực hiện kiểm tra sức khỏe học sinh đầu năm học (đối với bậc mầm non, 100% trường thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em); 50% trường học thực hiện việc đánh giá phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ về bệnh không lây nhiễm, sức khỏe tâm thần cho học sinh; 75% trường học cung cấp đủ nước uống và nước sạch cho sinh hoạt, hoạt động trong trường học bảo đảm chất lượng; 100% trường học có nhà vệ sinh cho học sinh; 80% trường học đạt tiêu chuẩn trường học an toàn; 75% phòng học đạt yêu cầu về chiếu sáng (độ rọi không dưới 300 Lux); 50% trường học phổ thông bố trí bàn ghế bảo đảm kích thước theo nhóm tuổi của học sinh, phù hợp cho học sinh khuyết tật.

Cùng với đó, 80% trường học bố trí ít nhất 1 khu vực đảm bảo các trang thiết bị, dụng cụ cần thiết dành cho giáo dục thể chất và hoạt động thể thao; 85% trường học tổ chức hoạt động vận động thể lực phù hợp cho học sinh thông qua các hoạt động thể thao ngoại khóa, hình thức câu lạc bộ thể thao; 100% trường học tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo quy định đối với các trường phổ thông; 100% trường học tổ chức thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao; 100% trường phổ thông có đủ giáo viên giáo dục thể chất và được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phấn đấu 80% giáo viên kiêm nhiệm dạy môn giáo dục thể chất các trường mầm non, tiểu học được tập huấn, bồi dưỡng đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Chương trình Sức khỏe học đường nhằm bảo đảm chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cho học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (ảnh chụp trước tháng 4-2021). Ảnh: Mộc Trà

100% trường học tổ chức các hoạt động giáo dục dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn cho học sinh thông qua các giờ học chính khóa, tích hợp liên môn, hoạt động ngoại khóa; 100% trường học có tổ chức bữa ăn học đường và căng tin trường học bảo đảm các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm theo quy định; 60% trường học có tổ chức bữa ăn học đường sử dụng sữa và các sản phẩm từ sữa trong bữa ăn học đường đạt chuẩn. 100% trường học được tuyên truyền, giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng-chống bệnh, tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần; được giáo dục về dinh dưỡng hợp lý, thực phẩm lành mạnh, an toàn. 50% học sinh phổ thông được phổ biến, tư vấn về sức khỏe tâm thần, tâm sinh lý lứa tuổi. 95% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn về chăm sóc, bảo vệ và quản lý sức khỏe học sinh trong trường học.

Ngoài ra, 80% trường học ở khu vực thành thị và 60% trường học ở khu vực nông thôn phải ứng dụng, triển khai hiệu quả phần mềm quản lý, theo dõi và thống kê, đánh giá về sức khỏe học sinh; triển khai các phần mềm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và phần mềm xây dựng thực đơn cho học sinh (đối với các trường học có tổ chức bữa ăn học đường). 95% cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên y tế trường học được tập huấn để sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý, theo dõi và thống kê, đánh giá về sức khỏe học sinh trong trường học.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai hiệu quả Chương trình, gồm: bổ sung, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học; tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo; tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và vận động xã hội; phối hợp liên ngành, tăng cường trách nhiệm triển khai; đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường hợp tác quốc tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, đầy đủ, đúng lộ trình các nội dung theo nhiệm vụ được phân công, đạt mục tiêu và chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, giao Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo theo định kỳ hàng năm.