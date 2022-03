Omicron lây lan mạnh, Bộ Y tế yêu cầu thần tốc tiêm phủ vaccine phòng COVID-19 mũi 3

Số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do biến chủng BA.2 của Omicron. Vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả, kể cả với biến chủng Omicron.



[Infographics] Triệu chứng nhiễm Omicron khác nhiễm Delta như thế nào?

Vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron.

Ghi nhận 1,1 triệu ca mắc COVID-19 trong 1 tuần



Bộ Y tế cho biết, hiện cả nước đã tiêm tổng số 199.963.718 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, số liều vaccine tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 182.918.691 liều. Còn số liều vaccine tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.045.027 liều.



Về tình hình dịch bệnh, tuần qua (từ 6-12/3), cả nước ghi nhận thêm 1.115.007 ca mắc COVID-19 mới. Cụ thể, ngày 12/3, Việt Nam ghi nhận 168.719 ca F0. Ngày 11/3 cả nước có thêm 169.114 ca mắc mới. Ngày 10/3, con số này là 160.676 ca. Ngày 9/3, ghi nhận 164.569 ca.



Đáng chú ý, ngày 8/3, số F0 tăng vọt so với ngày trước đó là 162.435 ca. Trong khi đó, ngày 7/3, cả nước ghi nhận 147.358 F0. Ngày 6/3 cả nước ghi nhận 142.136 ca COVID-19.



Theo Bộ Y tế, tính từ đầu dịch đến ngày 12/3, Việt Nam có 5.903.147 ca nhiễm COVID-19. Với con số này, Việt Nam đứng thứ 20/225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nếu tính theo tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 130/225 quốc gia, vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người thì có 59.759 ca nhiễm COVID-19.



Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 5.895.555 ca. Trong đó có 3.065.216 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.



Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tích lũy cao trong đợt dịch này là: Hà Nội (779.115 ca), thành phố Hồ Chí Minh (566.515), Bình Dương (336.200), Bắc Ninh (217.725), Nghệ An (205.929).



Hầu hết các địa phương đã hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2



Ngày 12/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký ban hành Công văn số 1195/BYT-DP về việc tăng cường tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.



Theo Bộ Y tế, đến hết ngày 10/3/2022 cả nước đã tiêm được hơn 199 triệu liều vaccine phòng COVID-19.



Hầu hết các tỉnh đã hoàn thành tiêm chủng 02 liều vaccine cho người từ 12 tuổi trở lên.



Hiện các tỉnh đang triển khai tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên.



Thần tốc hơn nữa tiêm phủ vaccine COVID-19 mũi 3



Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 về việc tiêm vaccine và một số biện pháp đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các nội dung sau:



Thứ nhất, các địa phương tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo độ bao phủ vaccine cao.



Đồng thời, đẩy mạnh, thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm chủng mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đảm bảo đến hết quý I/2022 phải bao phủ mũi 3 cho những người đã đến lịch tiêm chủng.



Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh phải tổ chức tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả theo đúng hướng dẫn. Đồng thời, thực hiện báo cáo kết quả triển khai tiêm chủng kịp thời, theo đúng quy định.

Vaccine phòng COVID-19 vẫn đặc biệt hiệu quả kể cả với biến chủng Omicron



Mới đây, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Số ca mắc COVID-19 trong thời gian gần đây tăng lên chủ yếu do biến chủng BA.2 của biến chủng Omicron. Chiếm phần lớn tổng số các mẫu phát hiện ở trong nước. Biến chủng Omicron hiện cũng đã xuất hiện ở gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Bộ trưởng Y tế khẳng định: Vaccine phòng COVID-19 hiện nay vẫn đặc biệt hiệu quả trong giảm mức độ nặng, ca tử vong và nhập viện, kể cả với biến chủng Omicron.



Do tỷ lệ bao phủ vaccine cao, đặc biệt là đã có sự chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên tỷ lệ tử vong, mắc trên phạm vi toàn quốc giảm sâu. Vì vậy việc tiêm chủng phải được coi là ưu tiên hàng đầu.



Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tăng cường và hoàn thành tiêm mũi 3, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 trong tháng 3 này.



Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh: Tiêm mũi 3 rất quan trọng. Đặc biệt là với biến chủng Omicron chủng BA2 hiện nay. Mũi 3 làm giảm ca nặng, ca tử vong. Bộ Y tế đánh giá rất cao một số địa phương đã tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 100%.

Theo chinhphu.vn