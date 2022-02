UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 năm 2022

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng-chống dịch Covid-19 năm 2022.





Mục tiêu của Kế hoạch nhằm chủ động nâng cao năng lực phòng-chống dịch ngay tại cơ sở. Kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19, hạn chế thấp nhất số ca bệnh chuyển nặng, số ca tử vong, khống chế không để dịch bùng phát lây lan rộng trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, trang-thiết bị, nguồn nhân lực… để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị, đáp ứng phòng-chống dịch Covid-19 tùy theo diễn biến của dịch. Thực hiện mục tiêu kép, duy trì trạng thái bình thường mới lâu dài, bền vững.

Kiểm tra thân nhiệt người dân đến khai báo y tế tại Trạm Y tế phường Phù Đổng (TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính





Kế hoạch đặt nhiều mục tiêu cụ thể. Trong đó: 100% UBND cấp huyện, xã xây dựng và triển khai Kế hoạch phòng chống-dịch Covid-19 năm 2022 sát với tình hình thực tế của từng địa phương. 100% UBND cấp xã xây dựng lực lượng phòng-chống dịch Covid-19 dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ cơ quan y tế địa phương thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Cùng với đó, UBND xã, phường, thị trấn triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động theo tình hình dịch trên địa bàn; xây dựng lực lượng tổ Covid cộng đồng, tổ hỗ trợ theo dõi chăm sóc người bệnh Covid-19 tại nhà, tổ hỗ trợ tiêm chủng mở rộng, hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19... để cùng ngành Y tế hoàn thành nhiệm vụ trong công tác phòng-chống dịch Covid-19.



100% siêu thị, trung tâm thương mại, các trường học, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn, khu du lịch… theo hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan để xây dựng và triển khai kế hoạch/phương án phòng-chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh, các cấp độ dịch.



100% địa phương tổ chức thực hiện khẩn trương, đúng tiến độ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, nhất là phát động triển khai “chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa xuân từ ngày 1-2 đến 28-2” theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.



100% lực lượng phòng-chống dịch được quan tâm hỗ trợ về tinh thần, thời gian nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe và đảm bảo các chế độ theo quy định để đảm bảo nguồn lực bền vững, phục vụ lâu dài, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.



100% các địa phương lập danh sách và ưu tiên, chú trọng, quan tâm đến những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu mắc Covid-19 để góp phần hoàn thành mục tiêu phòng ngừa rủi ro…



Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đặt ra 10 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Cụ thể: thực hiện các nhiệm vụ về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng-chống dịch Covid-19; đẩy mạnh truyền thông, công nghệ thông tin; nhiệm vụ, giải pháp về y tế; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội; bảo đảm nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết khác nhằm bảo đảm an sinh xã hội; bảo đảm vừa phòng-chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống sinh hoạt của người dân; tăng cường vận động Nhân dân và huy động xã hội; vệ sinh môi trường phòng-chống dịch Covid-19; công tác kiểm tra.



KIỀU PHAN