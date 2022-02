Gia Lai chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19

(GLO)- Ngày 10-2, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn số 80/CV-BCĐ về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.





Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng-chống dịch; quyết tâm khống chế các ổ dịch cũ, không để phát sinh ổ dịch mới; không chủ quan, lơ là trong công tác quản lý địa bàn, xử lý ổ dịch; tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông người, ngay cả khi đã tiêm đủ liều vắc-xin hoặc F0 đã khỏi bệnh vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác.



Cùng với việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, các ngành, địa phương tập trung thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ công tác theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT- TTg ngày 8-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kiểm tra thân nhiệt người dân trước khi tiêm phòng vắc xin Covid-19 tại điểm tiêm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Bá Bính



Quán triệt thực hiện nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; việc nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trong thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch; vận động chấp hành tốt việc không tổ chức tiệc, liên hoan tại cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt việc khai báo y tế và các biện pháp giám sát dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và chịu trách nhiệm khi để xảy ra dịch bệnh ở cơ quan, đơn vị vì lý do nêu trên.



Sở Y tế triển khai chặt chẽ, đồng bộ Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 31-1-2022 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý người mắc Covid-19 tại nhà” trên địa bàn tỉnh, đảm bảo khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh Gia Lai. Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc đảm bảo sinh phẩm, công tác xét nghiệm và trả kết quả, phục vụ điều tra, truy vết, giám sát và quản lý F0. Tăng cường năng lực chuyên môn của hệ thống y tế các cấp, nhất là cấp cơ sở để phục vụ cho công tác điều trị, tăng cường cách ly F0 tại cơ sở và đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất. Xây dựng phương án chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo phân tầng điều trị phù hợp với tình hình mới và dự phòng tình huống có số lượng lớn ca mắc Covid-19 nhập viện điều trị, giảm tối đa tỷ lệ bệnh chuyển nặng, tỷ lệ tử vong.



Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong việc tiếp nhận, điều phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 để hoàn thành tiêm mũi 3 trong quý I-2022; chuẩn bị sẵn sàng để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi theo kế hoạch của Bộ Y tế.



Chủ động tổ chức đoàn đi kiểm tra tại một số địa phương về công tác quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú; công tác tiêm vắc xin (nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp) để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện.



Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế xây dựng mô hình “Trạm y tế trực tuyến” ở nơi có điều kiện để quản lý, hướng dẫn bệnh nhân mắc Covid-19 tại nhà; triển khai hiệu quả các phần mềm quản lý F0 tại nhà; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng các phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ công tác phòng-chống dịch và tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.



Các cơ quan báo, đài cung cấp kịp thời thông tin chính thống (các chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; các biện pháp phòng-chống dịch và diễn biến dịch bệnh trên địa bàn) cho Nhân dân. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong việc đẩy mạnh giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.



Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng-chống dịch, nhất là tại các địa bàn có dịch cấp độ 3, cấp độ 4. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi không tuân thủ, cản trở, chống đối việc thực hiện các quy định, biện pháp phòng-chống dịch Covid-19.



Ủy ban nhân dân-Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thẩm định, kiểm tra phương án sản xuất, kinh doanh doanh đảm bảo an toàn phòng-chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch, công tác xét nghiệm tầm soát định kỳ cho người lao động, phương án xử lý khi có ca mắc Covid-19 xảy ra.



Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng-chống dịch, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong trạng thái bình thường mới; tuân thủ nghiêm 5K, nhất là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.



Khi có ổ dịch xảy ra, phải khoanh vùng thật nhanh, phong tỏa hẹp nhất có thể, điều tra, truy vết thần tốc và xét nghiệm, trả kết quả nhanh để có hướng xử trí sớm nhất, điều trị tích cực từ sớm, từ xa.



Đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân theo hình thức tiêm theo từng điểm tiêm, các trường, lớp ngay tại địa phương; hoàn thành tiêm mũi 3 trong quý I-2022; chuẩn bị sẵn sàng để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi khi được cấp vắc xin.



Quản lý chặt địa bàn, đối tượng ngay tại cơ sở, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường rà soát, giám sát, xét nghiệm, theo dõi, cách ly y tế đối với các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.



Triển khai đồng loạt, hiệu quả việc đánh giá nguy cơ ngay tại cơ sở để phân loại, tổ chức cách ly F0 theo đánh giá nguy cơ; chủ động tổ chức các tổ/bộ phận quản lý, hỗ trợ cách ly F0 tại cơ sở. Củng cố Trạm y tế xã, Trạm Y tế lưu động để hỗ trợ chăm sóc, điều trị F0 ngay từ cơ sở.



Chỉ đạo, tổ chức kiểm tra các ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong việc thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch.



KIỀU PHAN