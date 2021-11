Thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Pleiku và Kbang

(GLO)- Tối 27-11, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin về các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn TP. Pleiku, huyện Kbang và công tác triển khai phòng-chống dịch Covid-19 địa bàn tỉnh.





Trường hợp L.T.N.T. (SN 1998), địa chỉ: 118 Ngô Gia Khảm, tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku; nghề nghiệp làm tại salon tóc San San (7 Tôn Thất Tùng, phường Phù Đổng, TP. Pleiku). Lịch trình di chuyển ban đầu như sau: Từ ngày 10-11 đến ngày 24-11: hàng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ, đi làm tại tiệm tóc San San. Khoảng 19 giờ ngày 25-11: test nhanh có kết quả dương tính.



Trường hợp T.T.T. (SN 1948), địa chỉ: 118 Ngô Gia Khảm, tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku; nghề nghiệp nội trợ. Lịch trình di chuyển ban đầu như sau: từ ngày 10-11 đến ngày 24-11: ở tại nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Khoảng 19 giờ ngày 25-11: test nhanh có kết quả dương tính.



Trường hợp L.T.T. (SN 1961), địa chỉ: 118 Ngô Gia Khảm, tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku; nghề nghiệp buôn bán. Lịch trình di chuyển ban đầu như sau: từ ngày 10-11 đến ngày 21-11: hàng ngày từ 4 giờ đến 19 giờ đi mua cá ở đường Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku (gần Trung tâm Thương mại Pleiku) của 2 người phụ nữ, không rõ tên (bán hàng gần quầy của ông Vĩnh), sau đó đến chợ Trà Bá bán lại, có tiếp xúc với nhiều khách hàng không rõ tên.

Ngày 22-11: khoảng 14 giờ đến 16 giờ cùng F0 T.X.P. đi tiêm vắc xin tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku. Ngày 23-11: đi chợ tại Trung tâm Thương mại Pleiku mua hàng của 2 người phụ nữ, không rõ tên (bán hàng gần quầy của ông Vĩnh), sau đó đến Chợ Trà Bá bán lại, có tiếp xúc với nhiều khách hàng không rõ tên. Ngày 24-11: đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai test Covid-19, sau đó về ở nhà. Ngày 26-11: test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp T.X.P. (SN 1996), địa chỉ: 118 Ngô Gia Khảm, tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku; nghề nghiệp đầu bếp. Lịch trình di chuyển ban đầu như sau: từ ngày 10-11 đến ngày 20-11: ở tại nhà, không đi đâu. Ngày 21-11: khoảng 14 giờ cùng anh ruột T.X.B. đi tiêm vắc xin tại Trường Tiểu học Ngô Mây, phường Trà Bá, TP. Pleiku.



Ngày 22-11: khoảng 14 giờ đến 16 giờ cùng F0 L.T.T. đi tiêm vắc xin tại Trường THCS Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku. Ngày 23-11 đến 26-11: ở nhà, không đi đâu. Ngày 26-11: test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp T.N.B.N. (SN 2018), địa chỉ: 118 Ngô Gia Khảm, tổ 4, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Lịch trình di chuyển ban đầu như sau: từ ngày 10-11 đến ngày 26-11: ở tại nhà, không đi đâu, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 26-11: test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp V.T.M. (SN 1972), địa chỉ: 8 Bế Văn Đàn, tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku; nghề nghiệp làm nông. Lịch trình di chuyển ban đầu như sau: từ ngày 14-11 đến ngày 25-11: thường xuyên ở nhà, trồng cây tại vườn ươm của gia đình, tiếp xúc với người thân trong gia đình. Ngày 18-11: đi chợ Trà Bá đến mua rau của cô Tuyết, mua đầu gà của người phụ nữ ở hàng gà.



Ngày 23-11: khoảng 6 giờ 45 phút, đi chợ Trà Bá mua quần áo tại quầy chị Loan, mua trái cây của chị Phượng ở khu nhà lồng. Khoảng 8 giờ: đến Ngân hàng Nông nghiệp đường Lê Duẩn, phường Phù Đổng, TP. Pleiku, tiếp xúc với một nữ nhân viên không rõ tên. 8 giờ ngày 26-11: test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp C.Đ.H.A. (SN 2000), địa chỉ: 23/61 Lữ Gia, tổ 3, phường Yên Thế, TP. Pleiku; nghề nghiệp sinh viên. Lịch trình di chuyển ban đầu như sau: Từ ngày 12 đến 26-11: thường xuyên ở nhà, tiếp xúc với người thân trong gia đình. Khoảng giờ 30 ngày 22-11: đi tiêm vắc xin Covid-19 tại điểm tiêm UBND phường Yên Thế, TP. Pleiku. Ngày 26-11: khoảng 11 giờ 17 phút: đi cùng em ruột vào khu khám sàng lọc Covid-19 tại Bệnh viện Đại học Y dược-Hoàng Anh Gia Lai để làm xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Khoảng 16 giờ 30 phút: có kết quả xét nghiệm bằng pháp RT-PCR nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.



Trường hợp N. (SN 1952), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku; nghề nghiệp làm nông. Hiện đang cách ly tại nhà trong khu phong tỏa làng Phung. Đến 20 giờ ngày 25-11: test nhanh 2 lần liên tiếp đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp P. (SN1988); địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku; nghề nghiệp làm nông. Hiện đang cách ly tại nhà trong khu phong tỏa làng Phung. Đến 20 giờ ngày 25-11: test nhanh 2 lần liên tiếp đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.



Trường hợp N. (SN 1938), địa chỉ: làng Phung, xã Biển Hồ, TP. Pleiku; nghề nghiệp làm nông. Hiện đang cách ly tại nhà trong khu phong tỏa làng Phung. Sáng ngày 26-11 test nhanh 2 lần liên tiếp đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Về 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện Kbang gồm: Trường hợp Đ. T. N (SN 1995) và Đ.T.K. (SN 2002) đều có địa chỉ làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang. Nơi ở trước khi về địa phương là tỉnh Phú Yên, tỉnh Bình Định.



Lịch trình di chuyển của 2 F0 như sau: Khoảng 10 giờ, ngày 18-11: Đ.T.N và Đ.T.H tập trung tại nhà Đ.T.K tại làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang; 3 người được xe taxi (tài xế là chồng của chủ quán Karaoke Minh Hùng, tỉnh Phú Yên) chở xuống tỉnh Phú Yên, làm tiếp viên quán karaoke Minh Hùng (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).



Khoảng 15 giờ ngày 24-11: các trường hợp trên thuê xe taxi (không nhớ hãng nào) đi đến cầu Bà Di, tỉnh Bình Định (khoảng 18 giờ), xuống xe, đi ăn phở và mua đồ ăn nhanh gần đó, sau đó 1 trường hợp bắt xe taxi về thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.



Đến khoảng 22 giờ: các trường hợp thuê xe taxi (không nhớ hãng nào) đi tới chốt kiểm dịch ở chân đèo An Khê, do không đủ tiền test Covid-19, chốt không cho xe qua nên các trường hợp trên xuống xe, không khai báo y tế mà đi bộ trốn qua chốt kiểm dịch, sau đó tiếp tục đi bộ đến chợ An Khê.



Khoảng 3 giờ ngày 25-11: tại chợ An Khê, các trường hợp trên gặp xe tải chở hàng, xin đi nhờ đến ngã tư Đông Trường Sơn (thuộc huyện Đak Pơ). Khoảng 4 giờ: các trường hợp trên đi bộ đến nghỉ lại tại nhà bà dì của K. là bà Đ.T.G. (chồng là Đ.M.) ở làng Hven, thị trấn Đak Pơ (làng Leng Tô, thị trấn Đak Pơ), có giữ khoảng cách, không tiếp xúc với ai trong nhà. Khoảng 7 giờ: Đ.T.H. ở lại nhà bà G, còn Đ.T.N. và Đ.T.K. đi bộ đến đầu làng Hven, thị trấn Đak Pơ thì được L.V.T. (chồng của Đ.T.N.) ra đón về nhà tại làng Đầm Khơng, xã Tơ Tung, huyện Kbang, có tiếp xúc với người nhà. Đến 8 giờ: N. và K. ra Trạm Y tế xã Tơ Tung khai báo y tế, test nhanh có kết quả dương tính SARS-CoV-2, được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai.



Ngày 26-11: 2 công dân có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, được đưa đi cách ly điều trị theo quy định.



Sau khi ghi nhận các trường hợp dương tính trên, đối với các trường hợp ở TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tiến hành phong tỏa tạm thời các mốc dịch tễ có liên quan; tiến hành truy vết ban đầu được 16 F1 và 5 F2; tiếp tục khẩn trương truy vết và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định.



Đối với các trường hợp tại huyện Kbang, đây là trường hợp F0 trong cộng đồng, có yếu tố dịch tễ phức tạp, di chuyển nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, quá trình khai báo không trung thực. Các cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến các trường hợp nêu trên; hướng dẫn khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.



Tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị người dân hạn chế ra ngoài tỉnh nếu không thật sự cần thiết; khi phát hiện người đi từ vùng dịch về, người nhập cảnh vào địa phương... phải kịp thời thông báo cho chính quyền để kiểm tra.



