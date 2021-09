Thêm 11.469 người mắc Covid-19, TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai tăng F0

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang cũng đăng ký bổ sung 548 ca nhiễm được lấy mẫu từ các ngày trước.

Nội dung chính Tổng số ca mắc mới trong ngày là 11.649, ghi nhận tại 33 tỉnh, thành phố. Tiền Giang bổ sung thêm 548 ca mắc từ những ngày trước. 11.116 người khỏi bệnh. Số người qua đời là 261 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 281 ca. Trong 24 giờ qua, 1.016.059 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.

Diễn biến dịch trong nước

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 601.349 ca nhiễm, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, nước ta đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 596.980 ca, trong đó có 360.688 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam.

5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (291.871), Bình Dương (153.830), Đồng Nai (33.842), Long An (27.874), Tiền Giang (11.577).

Các địa phương tăng tốc độ tiêm vaccine

Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 284 ca/ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.018 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong trên thế giới (2,1%).

Trong ngày 10/9, 1.175.698 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm, con số cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, Hà Nội tiêm được trên 360.000 liều. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 27.108.588 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 22.367.824 liều, tiêm mũi 2 là 4.740.764 liều.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết tỷ lệ mắc Covid-19 mới trong cộng đồng tuần vừa qua tại một số địa phương đã giảm (so với tuần trước) như: Đà Nẵng (giảm 60%), Bình Dương (giảm 27%), Long An (giảm 3%)... Đây đều là các tỉnh, thành phố có số ca mắc Covid-19 ở ngưỡng cao.

Số lượng bệnh nhân Covid-19 tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc tuần qua cũng đã giảm 30%. Tỷ lệ này tại một số điểm nóng của dịch cũng giảm như TP.HCM (giảm 30%), Đồng Nai (giảm 50%), Long An (giảm 30%), Tiền Giang (giảm 70%).

Trưa 12/9, Việt Nam nhận thêm 200.000 liều vaccine AstraZeneca do Chính phủ Bỉ và Slovakia tặng.

Bộ Y tế cho biết đến thời điểm này, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 35 triệu liều vaccine Covid-19 từ các nguồn khác nhau, trong đó nhiều nhất là AstraZeneca.