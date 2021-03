WHO sẽ phân phối 237 triệu liều vắcxin theo chương trình COVAX

Theo WHO, số vắcxin trên do hãng dược AstraZeneca và Viện huyết thanh Ấn Độ sản xuất sẽ được phân phối làm 2 đợt, với đợt đầu tiên trong tháng 2-3, và đợt 2 trong tháng 4-5/2021.





Một quan chức chính phủ Cote d'Ivoire được tiêm vắcxin ngừa COVID-19 tại Abidjan. (Ảnh: THX/TTXVN)



Liên quan đến chương trình chia sẻ vắcxin toàn cầu COVAX, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2/3 thông báo, dự kiến đến cuối tháng 5/2021, sẽ có 237 triệu liều vắcxin COVID-19 được phân phối tới 142 nước tham gia chương trình này của Liên hợp quốc.



Đây được xem là bước tiếp theo trong chương trình cung cấp vắcxin COVID-19 cho các nước nghèo và thu nhập thấp do WHO tài trợ.



Tiến trình phân phối này đã được kích hoạt từ cuối tuần trước với các điểm đến đầu tiên là Ghana và Cote d'Ivoire.



Trong ngày 2/3, các nước Angola, Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Công gô và Nigeria cũng tiếp nhận đợt phân phối vắcxin của COVAX.



Theo kế hoạch, trong năm nay, chương trình COVAX sẽ mua khoảng 1,8 tỷ liều vắcxin để phân phối.



Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom nhấn mạnh COVAX là chương trình hợp tác hữu nghị chưa từng có tiền lệ, không chỉ thay đổi diễn biến đại dịch mà còn thay đổi cách thức thế giới ứng phó những tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.

