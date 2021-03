Tiêm vắc-xin Covid-19: An toàn ở mức cao nhất

Trong số hơn 1.700 người được tiêm vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca, chỉ 11 người có phản ứng nhẹ sau tiêm. Bộ Y tế yêu cầu tiếp tục triển khai tiêm vắc-xin này trên tinh thần bảo đảm an toàn ở mức cao nhất





Chiều 12-3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, đã chủ trì cuộc họp về tình hình tiêm vắc-xin Covid-19.



Theo dõi chặt chẽ sau tiêm



Liên quan đến thông tin một vài nước châu Âu tạm ngưng tiêm vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca do xảy ra một số phản ứng, GS-TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết lãnh đạo bộ đã nghe báo cáo và phân tích từ các đơn vị triển khai Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, các chuyên gia, nhà khoa học..., cũng như nắm bắt thông tin từ Cơ quan Dược châu Âu (EMA) và các quốc gia. Theo đó, chưa tìm ra sự liên quan giữa những trường hợp gặp sự cố nghiêm trọng sau khi tiêm chủng với vắc-xin AstraZeneca.



Vì thế, Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia tiếp tục tổ chức tiêm vắc-xin AstraZeneca cho người dân trên tinh thần "hiệu quả, chặt chẽ, bảo đảm an toàn ở mức cao nhất" trong tất cả các khâu khám, sàng lọc trước khi tiêm. Người được tiêm vắc-xin được theo dõi sức khỏe sau khi tiêm 30 phút tại chỗ và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 1-2 ngày tiếp theo. Khi có các dấu hiệu bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử lý kịp thời.



117 nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng tiêm vắc-xin Covid-19 vào ngày 12-3 Ảnh: BÍCH VÂN



Mỗi người tiêm sẽ được cấp một mã QR - theo mã số BHYT, sau đó liên thông với phần mềm hồ sơ sức khỏe để tiếp tục theo dõi và nhắc thời gian tiêm. Tất cả người tiêm sẽ được theo dõi sức khỏe liên tục và đánh giá tính sinh miễn dịch sau khi tiêm vắc-xin AstraZeneca.



Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 12-3, cả nước đã có 1.702 người thực hiện tiêm vắc-xin Covid-19. Trong đó, Hải Dương 293 người, TP Hà Nội 163 người, TP HCM 474 người, Gia Lai 200 người, Long An 30 người, Bắc Ninh 108 người, Bắc Giang 187 người, Hải Phòng 61 người, Hưng Yên 69 người và Đà Nẵng 117 người. Trong số này, 11 người có phản ứng sau tiêm ở mức độ 2-3 như: nổi mày đay, ngứa, phù mạch tại chỗ tiêm, khó thở (có tiền sử hen phế quản), nhịp tim nhanh... Tất cả trường hợp phản ứng sau tiêm đều có sức khỏe ổn định sau tiêm 1 ngày.



Với kết quả này, PGS-TS Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Phó trưởng Ban Điều hành dự án Tiêm chủng mở rộng - trấn an người dân không nên hoang mang trước thông tin một số nước tạm ngưng tiêm vắc-xin của AstraZeneca.



Trong khi đó, theo các chuyên gia y tế, đây là vắc-xin mới đưa vào sử dụng. Vì vậy, các dữ liệu về hiệu quả cũng như tính an toàn trên thế giới vẫn đang được Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các nhà sản xuất theo dõi, cập nhật thường xuyên. Người dân cần khai báo đầy đủ cho cán bộ y tế về tiền sử dị ứng và các bệnh, chủ động theo dõi sức khỏe.



Điều phối tiêm thống nhất



Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Y tế cũng thông tin về việc đàm phán, nhập khẩu và mua vắc-xin AstraZeneca.



Hiện có 2 nguồn vắc-xin AstraZeneca nhập khẩu về Việt Nam. Thứ nhất là nguồn hỗ trợ của COVAX Facility (cơ chế do WHO, Liên minh Toàn cầu về vắc-xin và tiêm chủng, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc - UNICEF, Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh, cùng các nhà sản xuất vắc-xin lập ra). Sau khi về đến Việt Nam, vắc-xin được chuyển thẳng cho Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia triển khai.



Thứ hai là nguồn vắc-xin của AstraZeneca, nhập khẩu theo thỏa thuận ký kết giữa Bộ Y tế, Công ty AstraZeneca và Công ty CP Vắc-xin Việt Nam (VNVC). VNVC là một trong 3 tổ chức được AstraZeneca đồng ý cung cấp vắc-xin tại Việt Nam, cùng với COVAX Facility và UNICEF. VNVC chuyển giao vắc-xin mua được từ AstraZeneca cho Bộ Y tế theo cơ chế phi lợi nhuận.



Dự kiến ngày 25-3, những lô vắc-xin đầu tiên từ nguồn của chương trình COVAX Facility (khoảng 1,37 triệu liều AstraZeneca) sẽ về Việt Nam. Chương trình COVAX Facility cam kết hỗ trợ 30 triệu liều vắc-xin cho Việt Nam theo từng đợt trong năm 2021.



Ngoài ra, Bộ Y tế đã và đang tiếp tục đàm phán với các nhà sản xuất vắc-xin khác như Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Gamaleya (Sputnik V)... để có thể tiếp cận tất cả nguồn cung ứng, triển khai nhanh nhất việc mở rộng phạm vi sử dụng vắc-xin Covid-19 trong nước. Bộ Y tế khuyến khích tất cả doanh nghiệp có đủ điều kiện, tiếp cận, đàm phán với các đối tác để nhập khẩu vắc-xin sử dụng trong nước theo tinh thần Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc-xin Covid-19.



Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 khẳng định quan điểm huy động tất cả các kênh để tăng cường đàm phán về vắc-xin, huy động nguồn ngân sách trung ương và địa phương, các nguồn tài trợ. Ngay khi đã đủ vắc-xin, vẫn phải tuân thủ nguyên tắc công bằng trong tiếp cận; thống nhất sự điều phối, triển khai tiêm theo chỉ đạo của Bộ Y tế.



Bộ Y tế cho biết ngày 12-3, cả nước ghi nhận thêm 17 ca Covid-19, trong đó 4 ca tại Hải Dương và 13 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai. Trong ngày, có thêm 38 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng số ca điều trị khỏi ở nước ta lên 2.086.

Rà soát lại các đơn vị xét nghiệm SARS-CoV-2



Phân tích chính sách "hộ chiếu vắc-xin" của một số nước mà Việt Nam đang liên thông, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các nhà mạng lớn hoàn thiện, sẵn sàng giải pháp, hệ thống kỹ thuật vào khoảng tháng 4-2021; đồng thời căn cứ vào đánh giá mức độ an toàn của từng loại vắc-xin phòng Covid-19, từng nước để có chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ mục tiêu kép trong nước nhưng vẫn bảo đảm an toàn.



Bên cạnh đó, Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương chỉ đạo, rà soát lại các đơn vị làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2; có báo cáo về các trường hợp xét nghiệm âm tính nhưng khi ra nước ngoài lại có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 trong thời gian qua.



Theo Ngọc Dung (NLĐO)