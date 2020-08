Bộ Y tế: Người dân được tiếp cận, sử dụng vaccine COVID-19 sớm nhất

Hiện, Việt Nam có 4 nhà sản xuất trong nước là VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19, cố gắng cuối năm nay thử nghiệm lâm sàng. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu đã cho thấy kết quả khả quan...



Vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới: Việt Nam có tính chuyện nhập khẩu?

Nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 tại Việt Nam. Ảnh: Tô Thế



Việt Nam chưa đăng ký mua vaccine của Nga



Có 20 quốc gia từ Mỹ Latinh, Trung Đông và Châu Á đã đặt hàng 1 tỉ liều vaccine COVID-19 đầu tiên thế giới của Nga ngay sau khi quốc gia này đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Tổng thống Vladimir Putin thông báo, Nga đã đăng ký vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Được đặt tên là “Sputnik V”, vaccine này sẽ sớm được đưa vào sản xuất hàng loạt và sẽ cung cấp cho công chúng từ tháng 1.2021.



Tại Việt Nam, dịch COVID-19 đang diễn ra với nhiều nguy cơ, nhu cầu vaccine phòng dịch rất cần thiết. Một nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam chưa có động thái gì trong việc đăng ký mua vaccine của Nga. Trước mắt, Nga sản xuất vaccine để cung cấp cho nhu cầu trong nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân, với dân số 150 triệu dân, nhu cầu trong nước Nga cũng rất lớn. Tất nhiên, Nga sẽ mở rộng sản xuất. Sau khi Nga đã phê duyệt vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới, công tác chuẩn bị đang được thực hiện để bắt đầu thử nghiệm vaccine của Nga ở Brazil vào tuần tới.



“Tôi đánh giá Nga đã nghiên cứu, sản xuất vaccine COVID-19 rất nhanh. Tôi không nắm hết quy trình của Nga nhưng họ đã đi tắt quy trình. Dù đi tắt quy trình nhưng thực hiện đầy đủ các bước cần thiết, nghiêm ngặt, an toàn thì việc sử dụng vaccine hoàn toàn có thể được. Tôi đã từng tới làm việc tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya của Mátxcơva - nơi nghiên cứu vaccine COVID-19 nên tôi tin việc nghiên cứu, sản xuất này được thực hiện nghiêm ngặt, an toàn” - GS.TS Nguyễn Văn Mẫn - Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế (POLYVAC) (Bộ Y tế), người được coi là người mở đường tiêm chủng Việt Nam - chia sẻ.



Bộ Y tế chỉ đạo: Việt Nam sớm có vaccine



Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã cho biết: Hiện có 4 nhà sản xuất trong nước nước (VABIOTECH, POLYVAC, IVAC, NANOGEN) đang trong quá trình nghiên cứu, phát triển vaccine COVID-19 bước đầu cho thấy kết quả khả quan, cố gắng cuối năm thử nghiệm lâm sàng. Mỗi nhà sản xuất đi theo hướng khác nhau, bước đầu cũng cho thấy kết quả khả quan. Bộ Y tế rất quan tâm, chỉ đạo trong thời gian qua để làm sao Việt Nam sớm có vaccine.



“Với COVID-19, chúng ta cũng đặt vấn đề sản xuất để đảm bảo an ninh vaccine. Việt Nam cũng là một trong 38 quốc gia có cơ quan quản lý vaccine theo tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mở ra cơ hội hợp tác, xuất khẩu vaccine với các nước”, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho hay.



Về vấn đề cấp phép và thử nghiệm lâm sàng, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị rút ngắn toàn bộ tất cả các quy trình hành chính, tuy nhiên quy trình về chuyên môn, khoa học thì phải tuân thủ tuyệt đối, để làm sao đạt được mục tiêu vừa sớm có vaccine, vừa đảm bảo được chất lượng, hiệu quả của vaccine.



Bộ Y tế cũng chuẩn bị những đề án mang tính đầu tư cũng như quỹ vaccine làm sao để người dân Việt Nam được tiếp cận, sử dụng vaccine sớm nhất dù ở trong nước tự sản xuất hay tiếp cận từ nước ngoài.



GS.TS Nguyễn Văn Mẫn đánh giá: Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã quy định chặt chẽ về độ an toàn của vaccine khi đưa ra sử dụng rộng rãi. Ngay tại Việt Nam, việc nghiên cứu vaccine cũng phải trải qua các quy trình: Nghiên cứu sản xuất; Kiểm định; Thử nghiệm lâm sàng, Cấp phép lưu hành; Theo dõi sử dụng vắc xin… Trong đó, thời gian thử nghiệm vaccine qua 3 giai đoạn: thử nghiệm 5-10 người; 200 người; mở rộng trên diện rộng từ 1.000.2000 người. Chỉ gia đoạn thử nghiệm cũng kéo dài khoảng 2 năm. Tuy nhiên, cũng có một số quốc gia đã rút ngắn được thời gian thử nghiệm.





Triển vọng vaccine COVID-19 Việt Nam



* Về triển vọng vaccine COVID-19 ở Việt Nam, Giáo sư-Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thu Vân, nguyên Giám đốc Cty Vắc-xin và sinh phẩm số 1 (Bộ Y tế), Thành viên Hội đồng Khoa học của Bộ Y tế cho hay: Theo dự tính, khoảng cuối năm 2021, Việt Nam có thể sẽ có vaccine COVID-19. Nếu Việt Nam thành công thì quãng thời gian như vậy là quá nhanh. Nếu theo đúng truyền thống, phải mất 5- 6 năm để cho ra một vaccine mới.



* Trước câu hỏi Việt Nam có tính đến chuyện nhập khẩu vaccine COVID-19 từ Nga,Tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt - Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên Vắc-xin và Sinh phẩm số 1 (VABIOTECH)- Bộ Y tế cho hay: “Chúng tôi cũng chưa đề cập đến”. “Vì đối với một loại vaccine, chúng ta bắt buộc phải hiểu loại vaccine đó như thế nào rồi mới có thể đưa ra quyết định có nhập khẩu hay không? Quốc gia nào có vaccine thì chúng tôi cũng có những tiếp cận. Khi nghiên cứu vaccine của họ được công bố rộng rãi trên thế giới, kết quả tốt thì chúng tôi mới tính đến các bước tiếp theo trong việc nhập khẩu và đăng ký lưu hành tại Việt Nam” - Tiến sĩ Đạt phân tích.



https://laodong.vn/xa-hoi/bo-y-te-nguoi-dan-duoc-tiep-can-su-dung-vaccine-covid-19-som-nhat-827411.ldo





Theo Lệ Hà - Thùy Linh (LĐO)