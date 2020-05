New York ghi nhận 3 trẻ em thiệt mạng vì bệnh liên quan COVID-19

Bang New York của Mỹ vừa ghi nhận 3 trẻ em thiệt mạng vì một hội chứng viêm hiếm gặp liên quan đến COVID-19. Chính quyền lo trẻ em có thể không an toàn như chúng ta từng nghĩ.





Trẻ em là nhóm ít gặp biến chứng với COVID-19, tuy nhiên thời gian gần đây đã xuất hiện rải rác những ca bệnh nặng - Ảnh: AXIOS





Theo hãng tin Reuters, ngày 9-5, thống đốc bang New York (Mỹ) Andrew Cuomo thông báo về cái chết của 3 trẻ em ở bang này liên quan đến bệnh COVID-19, một diễn biến ông gọi là "rất đáng lo ngại".



Bệnh nhân mới nhất tử vong là một em bé 5 tuổi với các triệu chứng giống sốc độc tố và bệnh Kawasaki. Các biểu hiện bao gồm tình trạng sưng viêm của các mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim, sốt, nổi hạch...



Hai bệnh nhân còn lại ông Cuomo không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng ông lưu ý rằng COVID-19 "đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 3 trẻ em trên toàn bang".



Phát hiện trên khiến các bác sĩ Mỹ phải lật lại hồ sơ của 73 bệnh nhi từng phơi nhiễm với COVID-19 và có các triệu chứng tương tự. Đáng chú ý, số bệnh nhi này test dương tính với virus nhưng chưa biểu hiện triệu chứng lạ lúc mới nhập viện.



Thống đốc Cuomo nói càng lúc ông càng lo cho trẻ em, nhóm đối tượng được đánh giá là ít gặp rủi ro hơn so với người lớn nếu lỡ nhiễm phải COVID-19.



"Chúng tôi không còn chắc về điều đó nữa. Có thể điều này (trẻ em gặp biến chứng nặng) đã diễn ra trong nhiều tuần nhưng các bác sĩ không nhận ra nó liên quan đến COVID-19", ông Cuomo đặt vấn đề.



Hiện các nhà nghiên cứu Mỹ đang xem xét liệu hội chứng tương tự bệnh Kawasaki ở trẻ em nhiễm COVID-19 có phải do gen hay không. Những ca bệnh tương tự đã được ghi nhận ở Anh, Ý và Tây Ban Nha.



Theo Viện Y học ứng dụng Việt Nam, bệnh Kawasaki thường xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi. Bệnh xuất hiện trên toàn thế giới nhưng các chủng tộc người châu Á có tần suất cao hơn.



Mỗi năm tại Mỹ có khoảng 3.000 trường hợp, ở Nhật Bản là 4.500 ca bệnh. Ở Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh.



Theo PHÚC LONG (TTO)