Dịch COVID-19 sáng 27-4: Nhiều nước dỡ bỏ phong tỏa, Việt Nam tiếp tục không ca mới

Việt Nam 3 ngày liền không có ca nhiễm mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã trở lại phủ Thủ tướng và dự kiến thông báo nới lỏng lệnh phong tỏa đã kéo dài 1 tháng qua do dịch bệnh COVID-19.





Bệnh nhân được tuyên bố đã chết vì COVID-19 "sống lại" sau 3 tuần

Chỉ thị của UBND Gia Lai tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Bộ kit xét nghiệm COVID-19 Việt Nam sản xuất đã được WHO công nhận

Bên ngoài Phủ Thủ tướng Anh. Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ trở lại làm việc từ ngày 27-4 - Ảnh: REUTERS





Việt Nam 11 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng



Bản tin lúc 6h ngày 27-4 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến sáng nay không có ca bệnh mới nào.



Như vậy đã ba ngày liên tiếp Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Còn tính từ ngày 16-4 đến nay, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.



Tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Việt Nam hiện vẫn là 270, trong đó 225 người đã khỏi và ra viện.



Thủ tướng Anh Boris Johnson trở lại làm việc từ 27-4



Thủ tướng Anh Boris Johnson đã về nhà, đồng thời là phủ Thủ tướng ở số 10 đường Downing Street trong tối 26-4, sau khi nhập viện khoảng 1 tuần, hãng Sky News đưa tin.



Trước đó chính phủ Anh thông báo ông Johnson sẽ trở lại làm việc từ ngày 27-4.



Ông dự kiến sẽ ra thông báo nới lỏng biện pháp phong tỏa đã kéo dài 1 tháng qua do dịch bệnh COVID-19.



Ông Johnson đã thảo luận với các Bộ trưởng về ý tưởng "điều chỉnh" lệnh phong tỏa thay vì dỡ bỏ, và các biện pháp hạn chế vẫn sẽ duy trì ngay cả khi công sở, trường học bắt đầu mở cửa trở lại, theo báo Telegraph.



Số ca tử vong chính thức tại bệnh viện do COVID-19 ở Anh trong 24 giờ qua tăng lên 413 trường hợp, số ca nhiễm mới tăng lên 4.463 trường hợp. Tổng số ca nhiễm là 152.840 trường hợp và tổng số ca tử vong là 20.732 trường hợp.



Dubai dỡ bỏ lệnh phong tỏa ở hai quận không có ca nhiễm mới



Ngày 26-4, chính quyền Dubai cho biết tiểu vương quốc này đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa ở hai khu thương mại có đông người lao động nhập cư có thu nhập thấp, sau khi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) nới lỏng lệnh giới hạn do virus corona trên toàn quốc vào cuối tuần qua.



Quyết định mới được Dubai đưa ra sau khi không có ca nhiễm mới nào ở 2 khu vực trên trong vòng 2 ngày.



Đến nay UAE ghi nhận hơn 10.300 ca nhiễm và 76 ca tử vong liên quan đến virus corona.



Ý chuẩn bị dỡ bỏ lệnh phong tỏa





Cảnh sát Ý tuần tra bằng ngựa ở Rome trong ngày 26-4 - Ảnh: REUTERS





Thủ tướng Ý Giuseppe Conte ngày 26-4 cho biết Ý đang chuẩn bị kết thúc các biện pháp phong tỏa đã kéo dài 1,5 tháng ở đất nước. Theo đó các nhà máy, công trình xây dựng và một số doanh nghiệp bán sỉ sẽ được mở cửa trở lại từ ngày 4-5 và các gia đình được gặp nhau với số lượng không quá 15 người.



Sau thời điểm 4-5, các nhà bán lẻ khác sẽ hoạt động trở lại. Nhà hàng, quán bar sẽ hoạt động bình thường hoàn toàn từ tháng 6-2020.



Công viên sẽ mở cửa cho các gia đình tụ họp và đám ma được phép có 15 người tham dự. Tuy nhiên việc đi lại giữa các khu vực vẫn bị giới hạn cho đến khi có thông báo mới.



Trường học tiếp tục đóng cửa nhưng năm học mới sẽ vẫn bắt đầu vào tháng 9-2020.



Số ca nhiễm virus của Nga có thể tăng mạnh



Nga có thể gia tăng đột biết số ca nhiễm virus corona chủng mới nếu người dân bỏ qua các biện pháp phong tỏa trong các ngày nghỉ lễ toàn quốc vào đầu tháng 5, bà Anna Popova, một quan chức y tế hàng đầu của Nga cảnh báo ngày 26-4.



Số ca nhiễm virus corona của Nga tăng mạnh trong tháng này. Tính đến ngày 26-4, Nga có hơn 80.000 ca nhiễm với 6.361 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ.



Tổng số ca tử vong do bệnh COVID-19 của Nga hiện là 747 trường hợp.

Theo HỒNG VÂN - LAN ANH (TTO)