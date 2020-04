Bộ kit xét nghiệm COVID-19 Việt Nam sản xuất đã được WHO công nhận

Trải qua 5 vòng thử nghiệm và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của WHO.

Nhân viên y tế làm xét nghiệm tìm virus gây bệnh COVID-19 - Ảnh THƯỢNG HIỂN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa có thư thông báo chính thức chấp nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Học viện Quân y nghiên cứu, Công ty Việt Á sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của WHO, sau 5 vòng thử nghiệm và đánh giá chất lượng nghiêm ngặt.

Trước đó, bộ kit này đã được Cơ quan quản thuốc và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, Vương quốc Anh cấp giấy chứng nhận bán hàng tự do tại khu vực EU và Vương quốc Anh, đồng thời dán nhãn CE (tiêu chuẩn châu Âu lên sản phẩm).

Được biết Anh đã rời EU, nhưng các quy định chung về dược phẩm và chăm sóc sức khỏe sẽ được áp dụng chung đến cuối 2020. Theo đó khi một quốc gia trong khu vực cấp giấy chứng nhận bán hàng tự do và dán nhãn CE thì chứng nhận này có giá trị trong toàn khu vực.

Với việc được WHO chấp nhận đạt tiêu chuẩn, bộ kit xét nghiệm COVID-19 này sẽ có thêm cơ hội xuất khẩu đi các nước trên thế giới.

Được biết bộ kit do Bộ Khoa học và công nghệ đặt hàng nghiên cứu và sản xuất từ đầu dịch COVID-19 và chính thức ra mắt ngày 5-3-2020. Qua kiểm nghiệm tại Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, bộ kit đạt độ nhạy 100% trên mẫu bệnh phẩm có từ 2,5 copy virus SARS-CoV-2.

Bộ kit cũng đã được xuất khẩu đi Phần Lan, Ukraine, Campuchia, Ba Lan...