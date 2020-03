Dịch COVID -19 ngày 20-3: Số người chết ở Ý là 3.405 ca, cao hơn Trung Quốc

Ý đã ghi nhận tổng cộng 3.405 ca tử vong do COVID-19 tới nay, còn Trung Quốc có 3.245 ca tử vong. Trong khi đó, Mỹ nâng cảnh báo đi lại lên cấp cao nhất, khuyên người dân không đi nước ngoài.





Theo cập nhật của Hãng tin Reuters rạng sáng 20-3, nước Ý vừa có thêm 427 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 3.405 ca.



Như vậy số ca tử vong do COVID-19 ở Ý đã vượt qua Trung Quốc. Tính đến 0h ngày 19-3, số ca tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc là 3.245 ca. Số ca bệnh COVID-19 ở Ý bắt đầu tăng nhanh từ ngày 21-2, còn ở Trung Quốc là từ đầu tháng 1.



Tuy nhiên, xét về tổng số ca nhiễm, con số ở Ý chỉ bằng một nửa ở Trung Quốc. Cụ thể, tổng số ca nhiễm ở Ý là 41.035 ca, còn ở Trung Quốc là 80.907 ca.



Mỹ tán thành dùng thuốc sốt rét thử nghiệm trị COVID-19



Theo cập nhật của Đài CNN lúc 6h30 ngày 20-3, hiện nước Mỹ đã ghi nhận tổng cộng 13.133 ca nhiễm và 193 ca tử vong do COVID-19.



Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-3 cho biết chloroquine và hydroxychloroquine - những loại thuốc vốn được dùng để trị bệnh sốt rét và viêm khớp nghiêm trọng - đã được Cục quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) tán thành để thử nghiệm chữa trị COVID-19, theo tạp chí Forbes.



Theo Stephen Hahn, người đứng đầu FDA, các loại thuốc trên sẽ được dùng trong thử nghiệm lâm sàng. "Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu và đưa ra quyết định hoàn toàn đúng dựa theo dữ liệu về sự an toàn và tính hiệu quả của các phép điều trị" - ông cho biết.



Thủ tướng Anh: Đảo ngược tình thế trong 12 tuần tới



Thủ tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông tự tin Vương quốc Anh có thể làm giảm sự lây lan của COVID-19 trong vòng 3 tháng tới thông qua các biện pháp khắt khe để hạn chế sự tiếp xúc giữa người dân.



"Chúng tôi có thể đảo ngược tình thế trong 12 tuần tới, nhưng với điều kiện tất cả chúng tôi thực hiện các bước đi đã được vạch ra. Điều đó là sống còn và đó là cách chúng tôi sẽ hạ đỉnh dịch" - ông Johnson nói.



Còn nữ hoàng Anh Elizabeth II kêu gọi người dân Anh "hành động giống như một" để đánh bại COVID-19 khi bà có thông điệp chính thức đầu tiên về dịch bệnh này. Bà nói "tất cả chúng ta đều có một vai trò cực kỳ quan trọng" trong cuộc chiến với COVID-19.





Xe tải quân sự Ý di chuyển qua đường phố Bergamo ngày 19-3. Theo các báo cáo địa phương, những chiếc xe này được triển khai để chở các quan tài tới địa điểm hỏa táng ở xa vì nhà xác địa phương bị quá tải. Hiện nước Ý trong tình trạng phong tỏa toàn quốc - Ảnh: REUTERS



Trung Quốc: 3 ca tử vong mới.



Theo số liệu cập nhật của Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC), tính tới 0h sáng 20-3, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, 3 ca tử vong mới và 730 ca mới xuất viện. Như vậy, hiện Trung Quốc đại lục có tổng cộng 80.967 ca nhiễm, 3.248 ca tử vong và 71.150 ca xuất viện.





Tổng số ca nhiễm ở châu Âu vượt 100.000





Theo số liệu tổng hợp của Hãng tin AFP, tổng số ca bệnh COVID-19 ở châu Âu đã vượt qua 100.000 ca.



Cụ thể, châu Âu có ít nhất 100.470 ca nhiễm và hơn 4.750 ca tử vong, vượt mặt châu Á (hơn 94.250 ca nhiễm và hơn 3.415 ca tử vong). Tất cả 27 nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đều đã có ca nhiễm.



Các nước ghi nhận ca nhiễm và ca tử vong mới



*Ai Cập ghi nhận thêm 46 ca nhiễm mới, lên tổng cộng 256 ca nhiễm. Còn số ca tử vong do COVID-19 ở nước này là 7 ca.



*Tổng số ca nhiễm ở Ireland tăng từ 366 lên 557 ca. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 ở Vương quốc Anh tăng 40% trong một ngày, lên 144 ca. Còn số ca nhiễm ở Anh tăng thêm 643 ca, lên 3.269 ca.



*Cơ quan y tế Pháp vừa ghi nhận thêm 108 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 372 ca. Trong khi đó, tổng số ca nhiễm ở nước này tăng từ 9.134 ca lên 10.995 ca.



*Tunisia ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Venezuela ghi nhận thêm 6 ca nhiễm, lên tổng 42 ca.



Mỹ hủy tổ chức hội nghị G7 tại Trại David



Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump sẽ hủy một cuộc gặp trực diện với các nhà lãnh đạo G7 tại Trại David ở Mỹ vào tháng 6 tới do COVID-19 và sẽ tổ chức thảo luận qua video.



"Để mỗi quốc gia tập trung mọi nguồn lực phản ứng với các thách thức y tế và kinh tế do COVID-19, đồng thời theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi xin thông báo hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G7 dự kiến tổ chức tại Trại David vào tháng 6 sẽ được thay thế bằng hội nghị qua video" - người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nói.



Mỹ phát cảnh báo đi lại cấp cao nhất



Ngày 19-3, Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng cảnh báo đi lại lên cấp cao nhất (cấp 4) với toàn thế giới. Đây là một động thái chưa từng có nhằm giảm sự lây lan COVID-19.



Bộ Ngoại giao Mỹ khuyên người dân nước này không đi nước ngoài, còn những công dân Mỹ đang ở nước ngoài nên về nước ngay lập tức.



Cấp 4 là cấp cao nhất trong hệ thống cảnh báo đi lại của Bộ Ngoại giao Mỹ và thông thường chỉ được áp dụng với những quốc gia trong "tình trạng chiến tranh như Yemen và Somalia", theo Hãng tin Bloomberg.



*Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết dự kiến biên giới Mỹ - Canada sẽ đóng cửa vào tối 20-3 hoặc đầu ngày 21-3 (giờ địa phương). Giữa tuần này, Mỹ và Canada cho biết họ sẽ đóng biên giới chung đối với "hoạt động qua lại không cần thiết" nhằm ngăn sự lây lan của COVID-19. Ông Trudeau cho biết Canada đang chốt các thông tin chi tiết cuối cùng với phía Mỹ để thực hiện kế hoạch này.



* Brazil thông báo đang đóng cửa biên giới trên bộ trong 15 ngày với gần như tất cả các nước láng giềng để ngăn lây lan COVID-19, ngoại trừ Uruguay ở phía nam. Trước đó, Brazil đã đóng cửa biên giới với Venezuela vào ngày 17-3.











Theo BẢO ANH (TTO)