Đà Nẵng: Khống chế 2 thanh niên tạt mắm tôm, sơn để đòi nợ

Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu thực hiện lệnh bắt tạm giam Việt và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phú.





Ngày 17-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Việt (31 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đồng phạm với Việt trong vụ án này còn có đối tượng Hà Đức Phú (28 tuổi, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cùng bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.



Theo điều tra, vào năm 2007, ông N.M.D.L (40 tuổi, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có mượn của ông T.V.T (63 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) số tiền 200 triệu đồng.



Tuy nhiên, đến nay, ông L. vẫn chưa trả cho ông T. Sau 15 năm đòi nợ nhưng bất thành, đến tháng 5-2022, ông T. 2 lần dẫn Nguyễn Thành Việt đến nhà để giải quyết nợ nần nhưng đều không gặp ông L.



Do bức xúc về việc trên nên khoảng 1 giờ 45 ngày 28-5-2022, sau khi nhậu xong, có hơi men trong người nên Việt nảy sinh ý định tạt mắm tôm vào nhà ông L. để dằn mặt.



Nói là làm, Việt mua 20.000 đồng mắm tôm đựng vào bao ni lông rồi điều khiển xe máy đến nhà ông L. Thấy thùng nước bên cạnh nhà, Việt khuấy mắm tôm vào, rồi tạt vô nhà ông L.



Tiếp đó, khuya ngày 30-5-2022, sau khi nhậu với Hà Đức Phú, Việt tiếp tục nảy sinh ý định tạt mắm tôm vào nhà ông L. nên rủ Phú đi cùng. Phú đồng ý và chở Việt đi tìm mua mắm tôm.



Đi nhiều nơi nhưng không mua được mắm tôm, khi đến ngã tư Trần Hữu Trang - Nguyễn Cư Trinh (phường Hòa Cường, quận Hải Châu), cả hai phát hiện 1 lon sơn cũ loại 5 lít bên cạnh thùng rác. Thấy vậy, Việt nảy sinh ý định dùng sơn tạt vào nhà ông L.



Kiểm tra thì phát hiện còn 1/3 lon sơn nên Việt lấy mấy chai nước suối đã khui bên cạnh thùng rác đổ thêm vào lon sơn. Để an toàn, Việt mang áo mưa tiện lợi có sẵn trong cốp xe nhằm không bị sơn văng dính.



Khi đến nhà ông L, Phú ngồi trên xe nổ máy đợi sẵn, Việt đi bộ đến trước cổng nhà ông L. rồi tạt mạnh lon sơn từ cổng vào trong nhà. Tạt xong, Việt vứt lại vỏ lon sơn và lên xe Phú chở, rời đi.



Thời điểm đó, nhà ông L. bị “khủng bố” bằng mắm tôm và sơn khiến dư luận hoang mang, người dân hết sức bất bình, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Sự việc sau đó được gia đình ông L. trình báo lên cơ quan công an để giải quyết. Theo kết luận giám định, định giá tài sản, thiệt hại do sơn dính bẩn tại nhiều vị trí của ngôi nhà là gần 22 triệu đồng.



Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu xác định Nguyễn Thành Việt và Hà Đức Phú là đối tượng có hành vi cố ý tạt sơn vào nhà người khác, gây thiệt hại gần 22 triệu đồng theo kết luận giám định, định giá tài sản.



Cơ quan công an xác định Nguyễn Thành Việt là đối tượng chủ mưu, rủ rê thực hiện hành vi phạm tội, có nhân thân xấu, có tiền án, tiền sự nên Cơ quan CSĐT bắt bị can để tạm giam. Còn Hà Đức Phú bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo XUÂN QUỲNH (SGGPO)