Đồng Nai: Một gia đình bị ném đá, tạt mắm tôm trong nhiều năm

Phản ánh đến Báo Người Lao Động online, chị L.T.T.N. cho biết 3 năm qua nhà chị bị nhóm lạ mặt ném đá, tạt chất bẩn nhiều lần. Cứ gửi đơn cầu cứu là bị ném đá.

Camera ghi lại những kẻ lạ mặt "khủng bố" gia đình chị N. nhiều năm qua

Ngày 18-2, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xuống hiện trường điều tra vụ việc gia đình chị L.T.T.N. (39 tuổi, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom) tiếp tục bị 5 kẻ lạ mặt "khủng bố" bằng đá, đập phá camera trước nhà vào rạng sáng 17-2 khiến cho gia đình sống trong bất an, lo sợ.

Theo trình báo, gần 3 giờ sáng 17-2, 4 con nhỏ của vợ chồng chị N. khóc thét kêu cứu sau khi nhiều cửa kính cửa sổ trên tầng 2 bị ném đá vỡ toang, tung toé mặt kính khắp sàn nhà. "Vợ chồng tôi chạy lên kiểm tra thì may mắn các con đều an toàn, các mảnh kính chỉ văng vào các tấm chăn mà các con trùm lên", chị N. hoang mang kể.

Kiểm tra trước nhà, camera an ninh nhà chị bị 2 đối tượng lạ mặt dùng gậy đập hư hỏng.

Công an đã đến ghi nhận hiện trường, lấy lời khai gia đình chị N, thống kê thiệt hại, đồng thời trích xuất camera nhà chị để xác định đối tượng.

Theo hình ảnh camera, thời điểm xảy ra sự việc, có 5 thanh niên đeo khẩu trang đi trên 2 xe máy dừng lại phía trước và sau nhà chị. Họ dùng đá ném vỡ 3 tấm cửa kính trên tầng 2, nơi các con chị ngủ và đập hư hỏng camera an ninh trước khi rời đi.



Kính bị vỡ sau màn tấn công bằng đá.

Hỏi về nguyên nhân, chị N. cho hay chồng chị có giới thiệu cho người quen tên Tấn vay "nóng" 30 triệu của người tên Tú. Tuy nhiên sau đó, Tấn vay lên tới 200 triệu của Tú. Đến giữa năm 2020, khi Tấn không còn khả năng trả lãi, Tú quay sang đòi vợ chồng chị trả số tiền 300 triệu.

"Hiện tại, người quen đã không còn liên lạc được. Phía gia đình tôi chỉ đồng ý trả 30 triệu đã giới thiệu cho Tấn vay nhưng không được Tú chấp nhận", chị N. nói.



Chị N. dọn dẹp các tấm kính vỡ sau khi bị những kẻ lạ mặt ném đá.

Trong 3 năm, gia đình chị 9 lần bị những kẻ lạ mặt dùng gạch đá ném vỡ nhiều cửa kính, máy năng lượng mặt trời, đập hư camera an ninh để gây áp lực trả tiền. Ngoài ném đá, những kẻ lạ mặt còn "khủng bố" bằng mắm tôm, dầu luyn, sơn.

Sự việc khiến cuộc sống gia đình chị N. luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên, cuộc sống bị đảo lộn. Gia đình đã gửi đơn cầu cứu nhiều nơi, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo phía Công an huyện Trảng Bom xét xét giải quyết.

Tuy nhiên, cứ mỗi lần gia đình chị N. kêu cứu thì nhóm kẻ lạ mặt lại tiếp tục tấn công, "khủng bố" gia đình bằng tin nhắn đe dọa, dùng gạch đá, chất bẩn tấn công.

Một số hình ảnh khác liên quan nhóm thanh niên lạ mặt "khủng bố" gia đình chị N. bằng mắm tôm, dầu luyn, sơn, đập phá hư hại camera:



Máy năng lượng mặt trời bị các đối tượng dùng đá ném vỡ vào tháng 5-2021

Những viên đá hộc còn nguyên trên các tấm đan lưới

