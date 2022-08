Hiếp dâm thiếu nữ 17 tuổi không có khả năng tự vệ

Lợi dụng thiếu nữ 17 tuổi cùng thôn không có khả năng tự vệ, Trần Văn Tr. ở Hà Nam đã thực hiện hành vi hiếp dâm, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.





Ngày 10-8, tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết Đội điều tra tổng hợp (Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã Trần Văn Tr. (SN 2005; ngụ thôn 1 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục).



Trần Văn Tr. tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nam



Trần Văn Tr. bị bắt theo Quyết định truy nã số 01 ngày 13-5-2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục về tội "Hiếp dâm".



Trước đó, ngày 6-2, Tr. đã lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của chị G. (SN 2005; ngụ cùng thôn) rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Tr. đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Ngày 4-4-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục khởi tố bị can đối với Tr..



Qua triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngày 5-8, công an xác định Tr. đang lẩn trốn tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) nên đã tổ chức lực lượng phối hợp với công an sở tại vây bắt thành công.



Hiện Trần Văn Tr. đã được di lý về Công an huyện Bình Lục để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.



Theo Tuấn Minh (NLĐO)