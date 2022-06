Bắt 4 thanh niên hiếp dâm 'hụt' nữ sinh 17 tuổi

Lợi dụng tình trạng say xỉn của một cô gái, 4 đối tượng đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục nhưng bất thành.





Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng gồm T.P.Q. (17 tuổi, trú tại Nậm Phang, xã Khuôn Lùng, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang), N.L.B.P. (17 tuổi, trú tại phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh), T.A.N. và T.A.S. (17 tuổi, cùng trú tại thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) để điều tra về tội "Hiếp dâm".





Bốn đối tượng tại Cơ quan điều tra.



Trước đó, khoảng 19h ngày 19/6, L.N.A. (17 tuổi, trú tại tỉnh Cao Bằng) và các bạn cùng lớp tổ chức liên hoan. Sau khi liên hoan xong, nhận thấy L.N.A. đã say và không còn tỉnh táo nên T.P.Q., N.L.B.P., T.A.N. và T.A.S. đã nảy sinh ý định quan hệ tình dục với L.N.A..



Bốn đối tượng đã đưa L.N.A. về nhà trọ của T.A.S. tại khu Tân Mai (phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).



Lợi dụng tình trạng say xỉn của L.N.A., các đối tượng trên đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn đối với L.N.A.. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, do L.N.A. đã chống cự, phản kháng, la hét lớn làm cho các đối tượng sợ bị người khác phát hiện nên mới dừng thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với L.N.A..



Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

https://tienphong.vn/bat-4-thanh-nien-hiep-dam-hut-nu-sinh-17-tuoi-post1448509.tpo

Theo Hoàng Dương (TPO)