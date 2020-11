Rơi xuống hố sâu khi sang nhà bà nội chơi, nữ sinh lớp 3 chết đuối

Sang nhà bà nội chơi, không may cháu Lê Thị Thanh T. (SN 2012, học sinh lớp 3, trú Nghệ An) rơi xuống hố nước sâu ở sau nhà dẫn tới chết đuối thương tâm.





Ngày 1-11, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Nghệ An đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình cháu Lê Thị T.T. (SN 2012, trú tại thôn 4, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn) không may sẩy chân rơi xuống hố sâu dẫn tới chết đuối.



Trước đó, theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 17 giờ ngày 31-10, cháu T., học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Tào Sơn, sang nhà bà nội để chơi. Trong lúc chơi, không may cháu đã rơi xuống hố nước ngay sau nhà.



Khoảng 30 phút sau, bà nội cháu T. mới phát hiện sự việc gọi người kêu cứu đưa cháu lên nhưng cháu đã tử vong.



Được biết, hố nước sâu trên do gia đình đào, vách dựng đứng. Thời gian gần đây do mưa lớn, hố đầy nước khiến khi rơi xuống cháu T. đã chết đuối.



Do mưa lũ kéo dài nhiều ngày, nước lũ lên cao nên tính đến ngày 1-11, mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương (2 người Thanh Chương, 1 người huyện Tân Kỳ). Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 19.865 ngôi nhà bị ngập, số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất gồm 3.911 hộ; hơn 6.000 ha diện tích thủy sản và 885 ha diện tích lúa bị ngập; gần 9.260 ha ngô, hoa màu, bị thiệt hại nặng nề.

Theo Đức Ngọc (NLĐO)