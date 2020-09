Đi tắm ở hồ nước sau vườn, 5 đứa trẻ chết đuối thương tâm

Nhóm 6 em nhỏ rủ nhau lẻn vào tắm ở hồ nước sâu hơn 2m ở phía sau một vườn dưa lưới, 5 em đã bị chết đuối thương tâm. Đây là hồ do đơn vị thi công lấy đất làm công trình để lại thành hố sâu.



Rủ nhau đi câu cá, 3 cháu nhỏ 6-8 tuổi chết đuối thương tâm

2.000 trẻ em Việt Nam chết đuối mỗi năm

Hồ nước do làm công trình để lại khiến 5 trẻ xuống tắm rồi đuối nước - Ảnh: BỬU ĐẤU





Tối 13-9, ông Phù Văn Tuấn - bí thư, chủ tịch UBND xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang - cho biết trên địa bàn xã Văn Giáo vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm 5 đứa trẻ thiệt mạng.



Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, nhóm 6 em học sinh gồm Nèang Sóc Na (10 tuổi), Nèang Chanh Tha (9 tuổi), Nèang Na Ry (13 tuổi), Nèang Nét (12 tuổi), Chau Chanh Đết (2 tuổi) và Nèang Mây (3 tuổi, cùng ngụ tổ 4, ấp Đây Cà Hom, xã Văn Giáo) rủ nhau đến hồ nước (do đơn vị làm công trình xây dựng múc đất để lại hố sâu) sau lưng nhà trồng dưa lưới ở xã Văn Giáo để tắm.



Đến khoảng 14h, người dân phát hiện 5 em Na, Tha, Ry, Nét và Đết bị đuối nước trong hồ nên đưa đi cấp cứu ở Trạm y tế xã Văn Giáo và trình báo lực lượng chức năng. Nhưng các em đã tử vong.



Một lãnh đạo Công an xã Văn Giáo cho biết hồ nước trên của ông Kiệt, rộng 25m, dài 50m, tổng diện tích trên 1.000m2.



"Hồ này có chỗ sâu nhất khoảng 2m, nơi cạn nhất cũng ngập đầu gối. Do các em không biết bơi nên trượt chân đuối nước" - vị này nói.





Công an huyện Tịnh Biên đã nhanh chóng xuống hiện trường tìm hiểu nguyên nhân vụ việc làm 5 trẻ đuối nước cùng lúc - Ảnh: BỬU ĐẤU



Ông Trương Chính Văn - trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Tịnh Biên - cho biết trong 5 em bị chết đuối có 2 em học Trường THCS Võ Trường Toản và 2 em đang học Trường tiểu học Văn Giáo.



"Chúng tôi hết sức bất ngờ nên đã đến gia đình động viên và chia sẻ với phụ huynh các em đã mất. Sở Giáo dục và đào tạo An Giang cũng cử đoàn đến thăm hỏi thân nhân các em này" - ông Văn nói.



Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tịnh Biên phối hợp với Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.

Theo BỬU ĐẤU (TTO)